Еженедельник «Футбол» анонсирует новый конкурс. Для участия вам понадобится лишь регистрация на сайте, для победы – футбольная интуиция!
Правила просты: мы даем вам три картинки и предлагаем угадать дальнейшее развитие событий . На каждой из них штрафной удар, несколько вариантов бьющих и несколько мест, куда полетит мяч. С вас три ответа, например: 1) D3 2) A4 3) C1.
Желаем удачи!
1) Кто из игроков в красной форме пробьет? И куда?
2) Кто из игроков в красной форме забьет? И куда?
3) Кто из игроков в зеленой форме забьет? И куда?
Ждем ваши ответы в комментарии! Правильно угадавший все три исхода событий получит футболку! Если верно ответивших будет несколько, победителя определит жребий.
One thought on “Внимание, конкурс! Выиграй футболку «Динамо»!”
1)С3
2)СЕ3
3)В1