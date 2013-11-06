Внимание, конкурс! Выиграй футболку «Динамо»!

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Еженедельник «Футбол» анонсирует новый конкурс. Для участия вам понадобится лишь регистрация на сайте, для победы – футбольная интуиция! 



Правила просты: мы даем вам три картинки и предлагаем угадать дальнейшее развитие событий . На каждой из них штрафной удар, несколько вариантов бьющих и несколько мест, куда полетит мяч. С вас три ответа, например: 1) D3 2) A4 3) C1. 
Желаем удачи! 
1) Кто из игроков в красной форме пробьет? И куда?
2) Кто из игроков в красной форме забьет? И куда?
3) Кто из игроков в зеленой форме забьет? И куда?
Ждем ваши ответы в комментарии! Правильно угадавший все три исхода событий получит футболку! Если верно ответивших будет несколько, победителя определит жребий.
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