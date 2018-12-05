Разворошить Ули. Шесть пунктов обвинения в адрес руководства «Баварии»

Впервые за долгие годы «Бавария» в Бундеслиге готова уступить трон «Боруссии». Дортмунд, конечно, хорош. Но «Бавария» сама сделала все, чтобы отдать корону. Теперь фанаты готовы наброситься на ее боссов и ткнуть носом в очевидные косяки.

Кумовство

Личные отношения для Ули Хенесса важнее клубных интересов

Разбираемся по порядку. Год назад, когда время Роббена и Рибери объективно подошло к концу, «Бавария» все равно подписала с фланговой парой еще один контракт на год. Фанаты взбунтовались. Никто не принижает достижения француза и голландца, но дело в простейшей физиологии: оба все чаще получали травмы и не давали молодым становиться игроками основы. Рибери — отдельная тема. Франк — близкий друг президента клуба Хенесса, и после каждого конфликта с тренером он приходил к президенту и жаловался. Так было с Анчелотти, Ковачем и даже с Гвардиолой. Никто не в силах усмирить француза. Ули стоит горой и за еще целую группу игроков: Мюллера, Рибери, Нойера, Хуммельса и Роббена.

С тренером – то же самое. Хенесс чуть что, зовет старика Юппа Хайнкеса. Или назначение Хасана Салихамиджича на должность спортивного директора? Он с ней откровенно не справляется, но он слишком близок к Хенессу, чтобы это замечать. Часть журналистов и фанатов обвиняют боснийца в проблемах «Баварии». В этом есть доля правды.

Неуважение

Ули Хенесс выгнал легенду клуба из VIP-ложи

Все произошло после матча с «Вольфсбругом». Один из лучших представителей «Баварии» и Германии Пауль Брайтнер после игры обрушился с критикой на родную команду и президента: «Я все еще не могу себе представить, что «Бавария» могла проявить такую слабость! Этим выступлением (матч против «Вольфсбурга») они сломали работу, которую клуб проделал в последние годы, чтобы выйти из высокомерного имиджа. Для Ули Хенесса «Бавария» всегда была семьей. Сегодня дети этой семьи должны сказать: «Нам стыдно за папу!»

А ведь до этих слов Брайтнер и Хенесс считались друзьями (внизу — фото друзей 1974-го года). Но после президент вскипел и запретил бывшему другу ходить на матчи в VIP-ложи. В Германии реакцию босса «Баварии» не поняли. «Человек никогда не может быть выше клубных интересов. Жаль, что Ули Хенесса это не касается», — написал один из немецких журналистов после скандала. И с ним согласно большинство.

Цензура

«Бавария» ссорится с журналистами

Однажды в ноябре «Бавария» собрала пресс-конференцию. Ожидалось, что функционеры объявят журналистам о каких-то перестройках, но все оказалось куда бредовее.

«Мы хотим сказать вам, что не собираемся терпеть. Мы не позволим деградирующей прессе распространять клевету в репортажах. Мы будем защищать наших игроков, тренера и сам клуб» — так председатель правления клуба Румменигге напал на прессу, критикующую Нойера, Хуммельса, Боатенга и остальных.

По ту сторону «желтой стены». Что такое Дер-Класикер в Дортмунде, если ты болеешь за «Баварию»

Собирать журналистов и взваливать на них ответственность, когда надо перестраивать клуб и избавляться от балласта? Так держать, господа! Хенесс обвинил немецкий Bild в использовании неподтвержденной информации. Переключить внимание не получилось, а поймать еще одну дозу критики и ненависти — с легкостью.

Лицемерие

Одних критиковать нельзя, других – можно

На той же пресс-конференции Хенесс сказал следующее: «Продажа Берната в «ПСЖ»? Когда мы в прошлом году играли в Севилье, он в одиночку чуть не лишил нас выхода в следующий раунд Лиги чемпионов». Бернат, конечно, не топ-игрок, но взваливать на него проблемы всей команды — верх несправедливости.

А еще Хенесс очень жестко наезжал на Озила и вспоминал нашумевшую историю снимка игрока сборной Германии с президентом Турции Эрдоганом. «Годами Озил играл как г…, еще с ЧМ-2014! А теперь он скрывает свои дерьмовые выступления за этой фотографией. Каждый раз, когда «Бавария» выступала против «Арсенала», мы играли через его зону, потому что знали, что это их слабое место», — заявил Хенесс. Ну как вам такое? Критиковать Нойера нельзя, а поливать экс-игрока национальной сборной можно?!

Недальновидность

«Бавария» летом проворачивала очень странные трансферы

Мало того, что из клуба не уходят Рафинья, Роббен, Рибери и Вагнер, так еще прошедшим летом «Бавария» потратила 22 млн долларов на 17-летнего канадца Альфонсо Дэвиса. И это в то время, когда клуб имеет проблемы практически на каждой из позиций! Бесплатный Горецка и возвращение Гнабри — это, конечно, отлично, но такое ощущение, будто Хенесс забыл, как судорожно в прошлом сезоне искал замену Нойеру. «В команде есть 16-17 футболистов мирового класса!» — сказал президент клуба и явно ошибся на десяток.

Интриганство

Клуб ведет закулисные игры

Последней каплей стали вскрытые Football Leaks подробности создания Суперлиги. Якобы «Бавария» рассматривала выход из Бундеслиги. «Больше никакой «Баварии» в Бундеслиге? Больше никаких «честных» титулов!» — фанаты мюнхенцев стали самыми главными критиками клуба. Хенесс тут же опроверг всю информацию и рассказал, что «Бавария» будет против создания Суперлиги, потому что их выход из Бундеслиги превратит немецкий чемпионат во второстепенный турнир. Снова очень слабое оправдание, герр Хенесс.

Итого

На ежегодном собрании «Баварии» Хенесса встретили свистом. Президент доживает свои последние дни в этой должности. Оливер Кан — главный кандидат на его место. Сам Хенесс рассказал, что, скорее всего, экс-вратарь сначала получит должность спортивного директора. Изменит ли ситуацию главный концентрат гнева в немецком футболе? Одно ясно точно: прогибаться под игроков он не будет.