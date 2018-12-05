Следствие считает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев могут продолжить преступную деятельность вне СИЗО и скрыться из страны

В Тверском суде Москвы в эти минуты идет слушание о мере пресечения для форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, и следствие ходатайствует о продлении.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей братьям Кокориным, а также Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 февраля. Согласно позиции следствия, «преступления были совершены с особым цинизмом и жестокостью по отношению к потерпевшим». В материалах дела также отмечается, что «по мнению следствия, Кокорин и Мамаев вне СИЗО могут продолжить заниматься преступной деятельностью».

Всем обвиняемым инкриминируется особо активная роль. Следствие также считает, что они могут скрыться из страны в случае выхода из СИЗО.

Отец Мамаева, присутствующий в зале суда, рассмеялся после слов «могут продолжить преступную деятельность».

Напомним, обвиняемые были заключены под стражу после того, как побили чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука в двух драках, случившихся в центре Москвы минувшей осенью.

Ааааааа! «По мнению следствия, Кокорин и Мамаев вне СИЗО могут продолжить заниматься преступной деятельностью» — Pavel Puchkov (@p_puchkov) December 5, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Павла Пучкова