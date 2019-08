Дмитрий Комбаров: «Чемпионский «Спартак» — лучшая команда в моей карьере. Но у каждой команды свое время»

View this post on Instagram

Сегодня очень непростой день. День, когда было принято важное решение, которое навсегда изменит мою жизнь. Сегодня расторгнут мой контракт со Спартаком, где я провёл 9 лет. Клуб, которому я посвятил свои годы и свои победы! За это время я был и капитаном, и членом команды, и стал Чемпионом! Я искренне благодарен всем, кто был рядом. Отдельное спасибо руководству клуба, партнёрам по команде, медицинскому штабу и техническому персоналу! Спасибо каждому, кто верил в меня и продолжает верить! Слова благодарности хочу сказать своим родителям, своим близким и своей семье. Я и дальше готов и хочу посвящать себя футболу! Оставаться нужным и востребованным. Оправдывать возложенные на меня ожидания. И, конечно же, хочу обратиться к болельщикам: огромное спасибо вам за любовь и поддержку! Вместе мы сможем многое!