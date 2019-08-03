Дмитрий Комбаров: «Чемпионский «Спартак» — лучшая команда в моей карьере. Но у каждой команды свое время»

У «Спартака» новый курс. У «Спартака» новый состав. У «Спартака» от той чемпионской команды осталось всего несколько игроков. А одним из тех, кто покинул клуб этим летом, был Дмитрий Комбаров. Девять лет в клубе. Капитанская повязка. «Золотой кабан» — как признание фанатов. Второе место после Егора Титова по количеству матчей в чемпионатах России в красно-белой форме. Такое расставание не могло быть простым. Но, кажется, это как раз тот случай, когда не стоит все усложнять. В интервью журналу «Главная Ставка» Дмитрий Комбаров рассказал, как уходил из «Спартака», как читал каждый комментарий под своим прощальным постом, и почему он сейчас не смотрит матчи бывшей команды.

Самара, Волга, семья

— Дмитрий, почему все-таки «Крылья Советов»?

— Я выбирал крепкий клуб, перспективную команду и красивый город, где болельщики любят и ценят футбол. Когда раньше бывал в Самаре, видел, как здесь относятся к «Крыльям Советов», как любят команду. Теперь знаю, что не ошибся.

— По составу и потенциалу «Крылья», на первый взгляд, способны замахнуться на многое, может быть, даже на место в топ-6, попадание в еврокубки. Но по первым турам все очень неровно: после громкой победы над ЦСКА два поражения. Что идёт не так?

— Вы правы насчет состава, он действительно у нас подобрался очень крепкий, квалифицированные игроки, у многих огромный опыт, у всех большие амбиции, и матч с ЦСКА доказал наш потенциал. А два поражения подряд… Конечно, приятного мало. Но летом в команду пришла большая группа новых игроков, нам нужно какое-то время, чтобы до конца почувствовать друг друга.

— Вы до этого все время играли только в московских клубах. Сложно адаптироваться к новому городу?

— В Самаре оказалось легко. У меня тут друзья живут, вообще потрясающий город, он уютный: очень красивый, очень много церквей, и конечно, Волга. Мы недавно катались на катере, я был впечатлен: с реки Самара еще красивее смотрится.

— Семья с вами?

— Не все время — наездами. У нас дочке идти в первый класс, и мы решили, что они по возможности будут приезжать ко мне, а я к ним, когда будут выходные.

— Немалое количество фото на вашей странице в инстаграме посвящено дочери, она занимается гимнастикой. Всё так серьёзно со спортом?

— Ну, как серьезно. Мы всё-таки делаем ставку на учёбу, на знания, но спорт тоже очень важен. Она занимается уже несколько лет, ей нравится.

— Ей — да, а вам? Я видел гимнастические тренировки, как там растягивают детей. Смотрится жутко.

— Да, когда их тянут, на вид — страшно. И вообще у них серьёзные тренировки с приличными нагрузками. А когда они в лагере были, дочь рассказывала, что вообще по шесть-восемь занятий было. Но это спорт, здесь всегда трудно. Я вспоминаю, через что мы с братом проходили в детстве, как нам было сложно, и понимаю, что все не зря.

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Прощание «Спартаком»

— Когда вы уходили из «Спартака», у вас был очень эмоциональный пост в инстаграме. Было видно, как вам непросто расставаться с клубом, в котором вы провели девять лет. Сейчас эмоции утихли?

— Сейчас — да. А тогда я постоянно заглядывал в комментарии к этому посту. Почти никогда не смотрю в ленту, а тут читал всё. Там больше тысячи комментариев, и когда я увидел, что на эту тысячу всего один-два негативных, а все остальное — слова поддержки, благодарности за то, как играл и как боролся, приятных воспоминаний, тогда понял, что все эти девять лет прошли не зря, и мне есть чем гордиться.

— Но те один-два негативных… Расстроились?

— Нет. Болельщиков много, у каждого есть право на своё мнение. Но вы почувствуйте соотношение: из более чем тысячи людей, кто оставил комментарии, всего у одного негатив. Нет, это не то, что может расстраивать или раздражать.

— Но показалось, вас странно провожали из «Спартака». Очень тихо. А вы ведь были и капитаном, и «Золотого кабана» вам вручали, и чемпионство, и все такое…

— А что вы называете «тихо»? Со стороны клуба? По-моему, все было очень и очень достойно. У «Спартака» были теплые слова, которые клуб разместил на сайте, мы ездили прощаться с командой, потом появилось видео… Так что у меня остались хорошие вспоминания.

— Вы с кем-то общаетесь из нынешнего «Спартака»? У вас остались там друзья? Обсуждаете с ними то, что происходит с командой?

— Конечно. И Ещенко, и Артем Ребров, и Джикия, еще ребята. Мы, конечно же, перезваниваемся и новости какие-то обсуждаем. Нет, не подумайте — никаких секретов и тайн там нет, обычные разговоры, обычные новости, но мы же семьями дружим, мы как обычные люди можем обсудить что у кого и как на работе.

— Но вы смотрите сейчас матчи Спартака?

— Не чаще, чем всех остальных команд. Вы поймите, «Спартак» — это мое прошлое, сейчас моя команда — «Крылья Советов», и только про её игру я думаю, и только за ней пристально слежу. И у меня нет ревности к тем, кто сейчас играет в «Спартаке» на моей позиции, и обиды нет. Сейчас у меня новый вызов.

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Брат, свой клуб, Глушаков

— Вы обсуждали с братом такие повороты в карьере? Он же тоже в свое время уходил со скамейки за игровой практикой в менее статусный клуб. Что он говорил по поводу расставания со «Спартаком»?

— Конечно, мы с Кириллом обсуждаем все, что происходит в нашей жизни. И, само собой, я с ним советовался, в том числе насчет «Крыльев»: что слышал? Какие задачи, насколько там все серьезно. Он подтвердил — хороший клуб.

— Вы недавно сказали, что намерены еще поиграть вместе с братом в одной команде. А каково играть друг против друга? У нас, например, с братом уже лет десять действует правило: мы не играем друг против друга.

— Почему?

— Мы не идем друг против друга в стыки, не играем жестко, убираем ногу, если есть хотя бы малейшая возможность нанести травму. А это нечестно по отношению к своей команде.

— У нас не так. Футбол — это наша работа, ты подписал контракт, и значит, на 90 минут у тебя в команде напротив не может быть друга или брата. Все твои друзья на два этих тайма — только в твоей команде. Поэтому все стыки против Кирилла, как обычно, без скидок. У него точно так же. Но когда мы вышли друг против друга в первый раз, очень было непривычно видеть Кирилла в чужой форме.

— У вас с братом несколько лет назад был свой футбольный клуб. Что это было?

— Попытка сделать что-то для своего родного города Домодедово. Нашли партнеров, спонсоров, сделали команду. И на ее матчи порой до трех тысяч зрителей приходило, половина из них — дети! Это был отличный опыт — мы уже в двадцать с лишним лет почувствовали, что такое спортивный менеджмент. А потом был кризис, у наших партнеров кончились деньги на клуб, и тогда мы решили, что честнее будет не увеличивать долги и недовольство, а расплатиться и распустить команду. Но это был определенный опыт, который нам пригодится. Я не знаю, будет ли у нас еще один клуб, но если да, мы все будем делать более серьезно, с гарантиями, с прочными договоренностями.

— Вы тогда почувствовали себя на той стороне — на стороне руководства клуба. Давайте представим: если бы в вашем клубе развивался конфликт капитан — тренер, вы бы вмешивались? И как?

— Если конфликт на ранней стадии, то его бы решали между собой тренер и игрок. Если бы уже полыхало, то конечно бы постарались погасить. Но здесь нельзя сравнивать клуб из второго дивизиона и топ-клуб. В топ-команде в игроков вложены приличные деньги, это определенный актив клуба.

— Вы сейчас общаетесь с Денисом Глушаковым?

— Конечно.

— Обсуждаете с ним ту ситуацию, в которой он оказался?

Сейчас, когда уже все утихло, нет. Но тогда мы разговаривали. Я вообще-то неконфликтный человек, я считаю, что всегда надо стараться договариваться. И Денису говорил об этом тоже. Но у каждого из нас — своя жизнь, каждый принимает свои решения, делает то, что считает правильным. Это нормально.

274 матча

— Этим летом из «Спартака» ушли вы, Боккетти, Зе Луиш, Мельгарехо, Фернандо… от чемпионского состава осталось всего несколько игроков. Вам жаль ту команду, которая брала «золото»?

— Жаль? Это неправильное слово. Тот чемпионский «Спартак» был лучшей командой в моей карьере. По отношениям внутри, по игре, по всему — и это отразилось на результате. Но каждой команде — своё время. То время было замечательным, но оно прошло, «Спартак» меняется, в клубе взяли курс на омоложение состава. О чём здесь жалеть?

— Вы говорили, что 32 года — не возраст для футболиста. Чем 32-летний Дмитрий Комбаров лучше 22-летнего?

— Опытом. Пониманием футбола. Знанием, как правильно восстанавливаться. Ну и физикой не хуже.

— Не хуже?

— А вы поднимите статистику, посмотрите, какой объем работы делает 22-летний футболист на моей позиции, сколько километров пробегает за матч, и сравните с моими показателями. Разница только одна: в 20 лет ты можешь вне поля позволить себе больше, и на следующий день на тренировке этого не видно. В 30 лет ты уже намного профессиональнее относишься к своей карьере

— Если бы вы могли написать письмо себе 22-летнему, какие бы советы дали?

— Следи за своей карьерой, не позволяй лишнего. Ночные клубы и все такое — это как раз лишнее.

— То есть все это было?

— Покажите мне молодого игрока в России, у которого не было. Другой вопрос, как все проходили этот период, нашлись ли люди рядом — мама, папа, сестра, брат, — которые могли вправить мозги на место и вернуть на правильный путь. У нас с братом — нашлись. Отец всегда мог привести нас в чувство.

— Чем вы гордитесь больше всего в своей карьере?

— 274 матча в «Спартаке». Это, между прочим, то ли 15-й, то ли 16-й результат за всю историю клуба. Многие легенды «Спартака» провели меньше игр в его составе. Мне кажется, я вправе гордиться этим достижением.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Дарья Исаева, Сергей Дроняев

Источник: Главная Ставка

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»