«Барселона» может отпустить Филиппе Коутиньо в аренду за 25-30 млн евро

«Барселона» рассматривает вариант с арендой полузащитника Филиппе Коутиньо. Клуб планирует получить с этого выручку.

Каталонцы хотели бы продать 27-летнего бразильца, однако возможен и вариант с арендой на сезон за 25-30 миллионов евро.

«Барселона» готова продать Коутиньо за 100 млн евро, но предложений нет. Он был куплен у «Ливерпуля» за 120 миллионов плюс 40 миллионов в качестве бонусов. В минувшем сезоне Коутиньо забил 5 голов и отдал 2 паса в 34 играх Ла Лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo