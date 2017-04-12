Тень отца «Лестера». Кто переписывает конец сказки «лис» на хороший

Чудесная история Клаудио Раньери в Англии завершилась для него минорным аккордом из пяти поражений подряд. В «лисьем» логове запахло вдвойне позорным для чемпиона вылетом. Но с тех пор, как команду возглавил Крэйг Шекспир, она словно вырвалась из клетки.

За 25 туров с Раньери в этом сезоне «Лестер» ни разу не одержал хотя бы две победы подряд, проиграв при этом больше половины матчей. С исчезновением итальянского хитреца-мудреца с команды будто спало заклятие: шесть встреч в АПЛ – пять побед, 15 забитых мячей. Была еще игра в Лиге чемпионов с «Севильей» — той самой, которая вклинилась в борьбу за топ-3 в Испании и тренера которой величают одним из лучших в мире. Но его оппонента это ничуть не смутило. Теперь, когда «Лестер» оставил севильцев за бортом турнира, Крэйг Шекспир на вопрос, может ли его клуб выиграть Лигу чемпионов, невозмутимо отвечает: «Почему нет?»

Клаудио Раньери свою партию в этом спектакле отыграл. Невооруженным глазом было видно, что он и команда устали друг от друга. Он хотел ее изменить; она хотела остаться какая есть, просто любить и быть любимой – все как в классических романах. В команде со временем сложилось ощущение, что Крэйг Шекспир ей ближе и роднее. Он и правда отдал ей столько времени и сил, находясь в тени. Она сделала так, чтобы он наконец оказался на первом плане. Когда-то это должно было случиться, учитывая то, какой путь Крэйг проделал вместе с «Лестером».

Этот путь был прописан его другом Найджелом Пирсоном, с которым они познакомились, выступая за один из старейших футбольных клубов страны – «Шеффилд Уэнсдей». Шекспир оказался в стане «сов» в сезоне-1989/90, после восьми лет в «Уолсолле». Пирсон к тому моменту уже был в «Шеффилде» одним из ведущих защитников. Вместе они отыграли всего сезон, но этого хватило, чтобы одногодки (Найджел старше Крэйга на два месяца) успели крепко задружиться. После чего Шекспир отправился в «Вест Бромвич», а Пирсон пробыл в «Уэнсдей» еще четыре года, став в его составе обладателем Кубка лиги-1990/91.

На лисьем шаге. Как изменится «Лестер» в новом сезоне

Игровая карьера Шекспира сложилась гораздо более скромно, чем у коллеги и друга. Найджел пошел на повышение в «Мидлсбро», выступавший в АПЛ, тогда как Крэйг мотался по клубам низших дивизионов. Более сотни матчей он провел за «Гримсби Таун», помаялся год в «Сканторп Юнайтед» и завязал с футболом в команде «Эднесфорд Таун» в 2000 году. Его высшим достижением так и осталось завоеванное в 1988 году чемпионство в Третьем дивизионе с «Уолсоллом».

Несмотря на то, что поиграть вместе друзьям так больше и не довелось, судьба спустя долгие годы неожиданно вновь свела их вместе. К созданию тренерского тандема Пирсон – Шекспир главным образом оказался причастен вовсе не «Лестер», а «Вест Бромвич Альбион». Крэйг попал в систему «дроздов» сразу по завершении карьеры футболиста, получив должность в академии клуба. В 2004 году «Вест Бром» возглавил легендарный Брайан Робсон. Каково же было удивление Шекспира, когда он узнал, что вместе с Робсоном в качестве его ассистента в «Альбион» прибыл Найджел Пирсон!

Под началом великого Роббо друзья проработали два года, а в 2006-м, после его ухода, были вынуждены взять бразды правления в свои руки до прихода Тони Моубрея. Это был их первый совместный тренерский опыт, и он явно им понравился. Вскоре Пирсона пригласили в молодежную сборную Англии, и следующего шанса поработать вместе Крэйгу и Найджелу пришлось ждать еще два года. Зато, когда в 2008-м Пирсон получил пост в «Лестере», он не сомневался, кого ему пригласить на роль помощника. Тогда-то и началась предыстория фантастического сюжета сезона-2015/16.

В 2010 году Пирсон с Шекспиром съездили в годичную командировку в «Халл», но после того вернулись к «лисам». Вместе они уговаривали Джейми Варди не бросать футбол, когда тот отчаялся, вместе собирали по крупицам тот состав, который вскоре разорвет Премьер-лигу. Их клубную идиллию сломал несчастный случай: сын Пирсона, будучи игроком «Лестера», влип в сексуальный скандал и отбросил тень на репутацию отца. Пирсон был уволен, а Шекспир в этой истории оказался не при делах. Сюжет лихо закрутился, и Крэйг, тенью следовавший за Найджелом большую часть тренерской карьеры, вдруг оказался на первых ролях. Пришедшему на место Пирсона Раньери был необходим человек, хорошо знающий команду и ее внутренний уклад. На тот момент Шекспир провел в клубе уже более пяти лет, так что на роль проводника идей итальянца подходил как нельзя лучше. Теперь, когда Клаудио изжил себя, Шекспир оказался первым кандидатом на главную партию.

Каникулы в школе магии. Куда пропало волшебство «Лестера»

Хотя рассматривались и другие варианты – в частности, мастер экстренной помощи Гус Хиддинк. «Они сделали мне неформальное предложение, и я ответил: «Нет. Почему бы вам не оставить Шекспира? Посмотрите, что произойдет», – позднее рассказал мудрый голландец. Мнение команды выразил Дэнни Дринкуотер: «Футболисты Лестера знают Шекспира несколько лет, хотя некоторые игроки знакомы с ним уже длительное время. Если он будет избран на должность главного тренера команды, то будем всячески его поддерживать».

Судя по последним результатам, поддержка у него и впрямь большая. Да и сам он в качестве тренера вовсе не кажется новичком. И неспроста в августе 2016 года Шекспира назначили помощником Сэма Эллардайса в сборной Англии. Посмотрите, как Большой Сэм работает на трансферном рынке: он всегда точно знает, кто и зачем ему нужен. Если его выбор среди всего множества англичан пал на Шекспира – это кое о чем говорит. Стечение обстоятельств, выбросившее Эллардайса из тренерского кресла англичан, позволило Шекспиру занять то место, которое он занимает сейчас.

Хотя он пробыл главным тренером «Лестера» всего ничего, он уже успел поставить национальный рекорд, став первым английским тренером, одержавшим пять побед в первых пяти матчах. Ему не пришлось совершать в команде революции. «Шекспир помогает нам получать удовольствие от футбола. У него все просто: «Играйте себе в кайф, выкладывайтесь по полной и не усложняйте, а остальное, будем надеяться, приложится», – рассказывает Дэнни Дринкуотер. Ни схема, ни состав особых изменений не претерпели, однако «Лестер» стал снова напоминать себя прошлогоднего – много брака, мало владения мячом, резкие контратаки и убийственное завершение. С такой простотой вновь обрел чувство гола Варди, гораздо лучше стал смотреться новичок Ндиди, да и в целом команда заиграла на порядок увереннее. Возвращение к истокам для «Лестера» проходит более чем удачно, и на вопрос, быть или не быть «лисам» в Премьер-лиге, Шекспир пишет: «Быть».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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