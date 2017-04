Главное противостояние Дании, огненные матчи Лиги чемпионов и миланское дерби. Анонсы главных матчей недели

Главное противостояние Дании, огненные матчи Лиги чемпионов и миланское дерби. Рассказываем о самых ярких предстоящих матчах недели.

Однажды в Дании. Как фанаты «прославили» игры «Новой фирмы»

17 апреля

«Брондбю» — «Копенгаген»

Место: Бреннбю, Дания

Стадион: «Брондбю»

Время: 17:00 (мск)

Что знает рядовой болельщик о футбольной Дании? Помимо воспоминаний о крупном европейском триумфе национальной сборной в 1992-м году и родине великих игроков Петера Шмейхеля и Микаэля Лаудрупа — ничего. Лишь единицы слышали о принципиальном матче между «Копенгагеном» и «Брондбю». В очередном туре национального первенства королевство разделится на две стороны и начнет спортивную войну.

Считаете, что главные фанатские войны проходят в Шотландии или Италии? Болельщики «Копенгагена» и «Брондбю» скалятся вам в лицо своими беззубыми ртами. Вы им можете не рассказывать о матче «Рейнджерс» и «Селтика», где помимо религиозных разногласий враги убивают друг друга и из-за положения в обществе. У датчан главный матч государства тоже омрачен жестокими стычками между «богачами» («Копенгаген») и «бедняками» («Брондбю»). Фанаты в противовес шотландской «Старой фирме», создали свою, лишь изменив первое слово на «новая».

История ненависти

В 1991 году «Копенгаген» обрел официальное фан-движение, которое стало самым могущественным в Скандинавии: сейчас в клубе состоит более 20 тысяч болельщиков. Через два года парни из Бреннбю заявили о начале соперничества со «столичными» и создали Brоndbysupport. Жители обоих городов решили добавить огонька: вскоре у тех и других появились собственные ультрас. Между «Копенгагеном» и «Брондбю» началась война, а молодежь страны до сих пор считает священным долгом присоединиться к одной из двух группировок.

Итоги встреч столицы и провинции все печальней с каждым годом: помимо расправ между фанатами, участились и случаи изнасилований женщин пьяными дебоширами. Дания страдает от очередных разборок «Новой фирмы» больше, чем от вторжения немецких войск в 1940 году. В последние годы руководства команд идут на крайние меры и отбирают у отличившихся хулиганов абонементы. Но для них это вызов: уже на следующей игре обвиненные снова в «деле». К счастью, страницы уголовного кодекса – не самое интересное, что можно обсудить перед предстоящей игрой «Копенгагена» и «Брондбю».

Два полюса

Поколение любителей футбола нулевых годов выросло на гегемонии «столичных»: 7 чемпионских титулов за первое десятилетие века, успехи в Лиге чемпионов – страна получила своего короля. Но с 2011-го «львов» стали укрощать: сначала команда уступила «Норшелланну» в борьбе за победу в Суперлиге, потом вернула себе титул, но ненадолго: со следующего сезона «Копенгаген» на два года забыл о «золоте». В обоих случаях футболисты норвежца Сольбаккена уступали на «флажке» первенства. До долгожданного триумфа прошлого года клуб довольствовался победами в Кубке Дании и успехами в играх с непримиримым соперником.

«Парни с западных окраин» — «Брондбю» — не могут повторить чудеса 1990-х (5 побед в чемпионатах за 8 лет) и в настоящее время находятся в тени врага. Их последняя крупная победа состоялась более 11 лет назад. С того момента «Брондбю» только раз завоевал национальный Кубок, а восхождение в тройку призеров произошло лишь в 2015 году. Игроки из Бреннбю злят фанатов и осечками в играх «Новой фирмы»: одна победа в семи последних встречах – скоро нервы сдадут либо у ультрас, либо у руководства. В феврале «Брондбю» вновь не сумел обойти «Копенгаген» (0:0). Теперь даже высшие силы вряд ли помогут команде отыграть 12 очков от лидера таблицы. Только успех в матче с «Копенгагеном» способен загладить вину футболистов.

12 апреля

«Бавария» — «Реал»

Место: Мюнхен, Германия

Стадион: «Альянц Арена»

Время: 21:35 (мск), «Матч ТВ»

«Бавария» в надежде взбить мадридские «сливки»

В истории этого великого противостояния было все: драматичные поражения «Реала» в полуфинале ЛЧ, унизительные фиаско «Баварии» на собственном поле, несколько встреч в первом раунде плей-офф. Впервые клубы сыграют в 1/4 финала еврокубка. Перед очной встречей команды подготовили друг другу сюрпризы: испанцы не проигрывают в ЛЧ больше года, а последнее домашнее поражение немецкого гранда случилось в декабре 2013-го. Европа в ожидании падения одной из серий.

Покровитель Мадрида. Почему Серхио Рамос – лучший футболист «Реала» начала XXI века

12 апреля

«Атлетико» — «Лестер»

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Висенте Кальдерон»

Время: 21:30 (мск), «Матч! Футбол 1»

Команды-волшебники в борьбе за «большие уши»

Вспомните главные чудеса европейского футбола за последние годы! Именно победа «Атлетико» в Ла Лиге и английский триумф «Лестера» заставили многих болельщиков поверить в сказку, которой есть место и в реальности. Теперь цель обеих команд – Лига чемпионов. Для главного творца успехов мадридцев, Диего Симеоне, этот сезон может стать последним в данном клубе, поэтому аргентинец сделает все ради завоевания долгожданного Кубка. Но Варди и компания не отчаиваются, ведь в 1/8 финала «лисы» тоже одолели испанцев из «Севильи». Show must go on?

Тень отца «Лестера». Кто переписывает конец сказки «лис» на хороший

13 апреля

«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»

Место: Брюссель, Бельгия

Стадион: «Констант Ванден Сток»

Время: 21:55 (мск), «Матч ТВ»

Манкунианцы: курс на полуфинал

1/4 финала – тупик для бельгийцев в ЛЕ. Несколько лет назад «Брюгге» завершил свой еврокубковый поход на этой стадии, теперь настало время «Андерлехта». Против брюссельцев множество факторов: например, в текущем плей-офф «МЮ» пропустил лишь раз, а Ибрагимович и Погба могут в одиночку растоптать «пурпурно-белых». Главный тренер Рене Вайлер надеется на юного Юри Тилеманса, который в семи матчах турнира забил трижды, а также на продолжение неудачной серии соперника: единственные поражения в этом розыгрыше «МЮ» потерпел в гостях.

15 апреля

«Интер» — «Милан»

Место: Милан, Италия

Стадион: «Джузеппе Меацца»

Время: 13:25 (мск), «Матч! Футбол 2»

«Змеи» готовы в очередной раз ужалить «дьяволов»

Милан давно забыл о больших победах, и часто дерби «нерадзурри» и «россонери» — главная радость для фанатов обеих команд после очередного провального сезона. К игре клубы подошли соседями по таблице – 6-е и 7-е места, вот это конкуренция! После ноябрьского матча владелец «Интера» Эрик Тохир радостно сверкал глазами: Перишич сравнял счет на последних минутах и принес команде ничью (2:2). В этот раз «Милану» будет еще сложнее набрать три очка: в дерби на «Джузеппе Меацца» «черно-синие» не проигрывают с 2010 года.

16 апреля

«Спартак» — «Зенит»

Место: Москва, Россия

Стадион: «Открытие Арена»

Время: 19:00 (мск), «Матч ТВ»

Российские гранды в поисках компетентного арбитра

Звание главного матча сезона в РФПЛ оправдано уже сейчас: за неделю до игры в продаже не осталось билетов. Пока спекулянты повышают ценник на дефицитные квитки, страсти перед дерби двух столиц накаляются. Возникло множество споров о национальности будущего арбитра: некоторые против ужасной работы россиян и готовы пригласить иностранца, остальные же не желают экспериментов в этом матче. Даже главный тренер «Зенита» Мирча Луческу разрешил (!) назначить московского рефери. Для какого клуба судья станет счастливым символом победы?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press