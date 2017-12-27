Сливки общества. Рекорд Лиги чемпионов, «МанСити» и первый русский тренер

Как многие и ожидали, приезд в Англию лучших тренеров современности, помноженный на возможности их клубов, начинает давать первые всходы. Сильнейшие команды АПЛ использовали 2017 год как трамплин и приступили к штурму европейского футбольного Олимпа.

1. Рекорд Лиги чемпионов.

Работа Гвардиолы, Моуринью, Конте и Клоппа стирает устоявшееся представление об АПЛ как о лиге, где играют в «бей-беги». Видимо, англичане поняли, насколько важен тренер, лишь после того, как Клаудио Раньери утер всем нос со своим «Лестером». Теперь в Премьер-лиге развернулась битва между выдающимися мастерами тренерского искусства. Тактики все больше, дисциплина все строже, а вкупе с традиционной «физикой» все это превращает местные команды в машины по укатыванию соперников.

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Прогресс англичан подтвердился в Лиге чемпионов: впервые в ее истории в плей-офф вышли сразу пять команд из одной страны. Причем четыре из них заняли в группах первые места. Особенно удивил «Тоттенхэм» (на британском сленге – «бестрофейник»), обошедший «Реал» за счет уверенной домашней победы и ничьей на выезде. Сбывается заветная английская мечта – доказать, что они не просто родоначальники футбола, а его короли. Долгие годы с этим были проблемы, но сейчас ситуация похожа на реальное возрождение британской футбольной империи.

2. Зверский «Манчестер Сити».

Роль имперского флагмана взял на себя «МанСити». В дебютном сезоне Гвардиолы за его штурвалом хейтеры злорадствовали: у «горожан» получалось далеко не все, и кружевная игра дружины Пепа часто рвалась о примитивный, но эффективный стиль «лонгболл через все поле – борьба в воздухе – гол». Летом команда ощутимо помолодела и пополнила резервы, потратив больше 200 млн фунтов. Особенно удачной оказалась покупка голкипера Эдерсона. Вратарский вопрос был одним из наиболее острых в «Сити», но бразилец сразу начал действовать блестяще, наглухо застолбив за собой место в «рамке».

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На второй сезон команда приспособилась к требованиям наставника, что обернулось всеобщим прогрессом. Блистают Де Брюйне и Давид Сильва, великолепен Фернандиньо, а Сане и даже вечный недоделок Стерлинг разрывают оппонентов на раз-два. Команда может позволить себе держать в запасе Серхио Агуэро – «а вам слабо»? «Сити» бьет рекорд за рекордом, и такому «тотальному футболу» противостоять чрезвычайно сложно. Йохана Круиффа больше нет, но дело его живет. Гвардиола должен скоро подтвердить это титулами.

3. Попытка не пытка.

Как ни крути, а появление российского наставника в английском клубе – событие значимое. Учитывая, какой тренерский состав обосновался в АПЛ, замахиваться на попадание в элиту было чересчур самонадеянно. Слуцкий мог оказаться в «Уотфорде», но Марку Силва слишком хорошо показал себя в «Халле» и перехватил предложение «шершней». У нашего соотечественника повторить трюк португальца не вышло. За 20 встреч в Чемпионшипе его «тигры» с трудом завоевали 19 очков. Неудивительно, учитывая потерю половины прошлогоднего состава и отсутствие внятного усиления.

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Всего 4 победы и 37 пропущенных голов – показатели тройки слабейших клубов турнира. Последний успех со Слуцким команда праздновала 21 октября в гостях у «Барнсли» (1:0), после чего заработала в 7 встречах лишь 3 очка. Экс-рулевой сборной России привез из Англии добрые отзывы игроков, признание лучшим тренером недели и бесценный опыт. Ну и звание первого российского тренера с опытом работы в Англии у Слуцкого никто не отнимет.

Пожелание на 2018 год

Господа британские аристократы, найдите уже толкового тренера в сборную! Младшие национальные команды выиграли в этом году два чемпионата мира (U-20 и U-17) – осталось сделать последний шаг и сколотить из первой сборной силу, которую побоится любая команда мира. Перспективы на ЧМ-2018 с Гаретом Саутгейтом туманны: слишком скромен его тренерский послужной список. Так пусть же у сборной появится рулевой с мировым именем – лишь тогда Англию будут воспринимать всерьез.

Фото: Global Look Press

Текст: Антон Муша

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