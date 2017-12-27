Mastercard и КХЛ: Новый год с «Бесценной Лигой» на матче «Динамо» – ЦСКА

Mastercard является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ. В юбилейном сезоне Континентальной Хоккейной Лиги Mastercard и КХЛ продолжают традицию «Бесценная Лига».

Презентация самых ярких событий «Бесценной Лиги» уходящего года состоялась 25 декабря в Москве на декабрьской встрече «Клуба Бесценных Любителей Хоккея» во время хоккейного дерби между клубами «Динамо» и ЦСКА в «ВТБ Ледовом Дворце» в Москве. Декабрьская встреча «Клуба Бесценных Любителей Хоккея» традиции «Бесценная Лига» посвящена двухлетию сотрудничества Mastercard и КХЛ и празднованию Нового года.

С приветственным словом от лица Континентальной Хоккейной Лиги выступил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов: «На протяжении двух сезонов Континентальной Хоккейной Лиги традиция «Бесценная Лига» объединяет игроков и болельщиков и продолжает дарить бесценные эмоции по обе стороны бортика. Признание болельщиков позволило «Бесценной Лиге» приобрести статус ежегодной традиции КХЛ.

Мы рады, что «Бесценная Лига» продолжает сближать игроков и поклонников хоккея семи стран-участниц Континентальной Хоккейной Лиги».

Приглашенными гостями встречи стали спортивные и лайфстайл-блогеры, журналисты и медийные персоны. В событии принял участие и резидент Comedy Club, участник дуэта имени Чехова Антон Лирник с супругой Мариной.

Почетным гостем встречи стал защитник клуба ЦСКА Михаил Науменков. Игрок поздравил участников встречи с наступающими праздниками и ответил на вопросы гостей: «Для нас, игроков, очень важно постоянно ощущать участие болельщиков. Здорово, что появилась традиция «Бесценная Лига», которая уже второй год объединяет игроков и ценителей хоккея. Это удивительное ощущение — видеть, что болельщики постоянно поддерживают наш клуб не только на трибунах, но и в интернете».

В прошлом сезоне КХЛ лидерами голосования «Бесценной Лиги» стали такие игроки, как Павел Дацюк, Сергей Мозякин, Максим Афиногенов, Илья Ковальчук. Всего за хоккеистов любимых клубов участники «Бесценной Лиги» отдали более 240 000 голосов. Какие хоккеисты получат статус «Бесценного Игрока» в этом сезоне КХЛ — зависит от болельщиков. Сейчас первая совместная хоккейная традиция для игроков и болельщиков «Бесценная Лига» объединяет более 150 000 поклонников хоккея.

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