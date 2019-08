Назад к истокам. Как «Мунисипаль» стал одной из самых узнаваемых арен Европы

На сегодняшний день урбанистическая тенденция в архитектуре является одной из доминант при строительстве спортивных объектов. Футбольные клубы по всему континенту все чаще стараются вписывать в городской ландшафт новые ультрасовременные арены. Португальская «Брага» пошла по другому пути. Архитекторы из пригорода Порту создали во многом уникальное сооружение, по сложности задумки не имеющее аналогов в остальной Европе.

«Португальский Рим»

Расположенный в 50-ти километрах севернее Порту, город Брага является, по сути, своеобразным придатком к второму по величине населенному пункту в Португалии. Многочисленные архитектурные памятники старины 18-го века, религиозная помпезность величественных шпилей соборов придают особый шарм этому «португальскому Риму». А на одной из возвышенностей города базируется шедевр уже другого порядка, ничуть не уступающий по своей композиции реликтам средневековой архитектуры.

Заметно уступающая в финансовом плане команда, тем не менее, может похвастать, пожалуй, самой живописной ареной в Португалии. В 2003 году архитекторы создали символ и лицо не только Браги, но и местных «канониров».

Природная органичность

Пожалуй, первое, что поражает ваш взгляд при подходе к домашней арене «Браги», — это ее органичность. Лесной массив, плавно обволакивающий спортивный комплекс по краям, в сочетании с встроенной в скалу «западной» трибуной удивляют своей лаконичностью. Здесь акцентируют ваше внимание, прежде всего, на идентичность с богатым природным ландшафтом.

Действительно, арена удачно вписывается в колоритный пейзаж возвышенности. Она, как бы, воспаряет над городом, создавая своеобразный зеленый оазис футбольных полей посреди плотно застроенных кварталов города.

Стадион был построен 15 лет назад специально к домашнему чемпионату Европы, проходившем в самой западной стране континента. Правда, самому «Мунисипалю» удалось принять лишь две встречи группового раунда турнира: Болгария — Дания (0:2) и Нидерланды — Латвия (3:0). Тем не менее, эта арена стала одной из самых дорогостоящих для Португалии.

Местным налогоплательщикам она обошлась в 83 миллиона евро. Дело в том, что внешний вид арены довольно обманчив. Несмотря на брутальную строгость форм и минимализм линий, самой затратной частью проекта стало «вписывание» одной из трибун непосредственно в скалу.

Парящий в воздухе

Бетонное основание западной части в буквальном смысле встроено в каменистый уклон холма. Главному архитектору амбициозного проекта — Эдуарду Соуту де Моуре — пришлось неоднократно срезать неуступчивую породу, чтобы придать ансамблю природную гармоничность. По итогам строительных работ лауреатом престижной Притцкеровской премии была сделана ниша, ставшая основанием будущего стадиона «Браги».

При этом, «восточная» трибуна, в полную противоположность «западной», создает впечатление невесомости, опираясь лишь на стальные троссы, соединяющие обе трибуны между собой. Когда включается подсветка на крыше, создается ощущение, будто вы попали в своего рода гигантскую паутину, сотканную прямо у вас на глазах.

Чтобы такая опасная конструкция не рухнула, противоположная трибуна сделана максимально облегченной. В частности, такая необходимая часть стадиона, как подтрибунные помещения, там вовсе отсутствует. По сути, восточная часть арены представляет собой некий скелет из бетона и арматуры.

Английские козырьки

Особое внимание стоит уделить висячим козырькам «Мунисипаля». Во многом, именно их большая длина обеспечивает дополнительную устойчивость всему стадиону. Чем-то напоминающие английские стадионы старого образца, они служат также защитой от палящего португальского солнца в разгар летнего периода.

Что касается «Южной» и «Северной» трибун, то они вовсе отсутствуют на местной арене. Вместо них зрителям открывается захватывающий вид на городские склоны, а в вечерние часы также можно наблюдать звездное небо и склоны величественных горных цепей и долин.

Отдельно стоить отметить электронное табло, встроенное непосредственно в саму скалу. Достигая 270-ти квадратных метров в основании, оно является одним из самых больших в Европе.

«Огненные» ультрас

Под стать уникальной арене, местные болельщики «канониров» представляют, пусть и не самую многочисленную группу поддержки в Португалии, но, пожалуй, наиболее самобытную ее часть. «Мунисипаль» не может тягаться с пятидесятитысячниками, вроде «Драгао» или «Жозе Алваладе», тем не менее, заявленные 33 тысячи добавляют шарма в антураж «каменной» арены «Браги».

Футбол в этом городе – семейная традиция. Зачастую, культура боления в этом северном городе передается из поколение в поколение. Поэтому неудивительно, что наряду с почтенными возрастными родственниками на трибуны приходят также мамы с совсем еще маленькими детьми. Однако, помимо мирных болельщиков, «Брага» известна, в том числе, одним из самых непримиримых противостояний в фанатской среде Португалии. А акции местного суппорта подчас дают форы признанному юмору Туманного Альбиона.

Braga fans doing their best impression of Blackburn Rovers this weekend by throwing a Chicken onto the pitch😂😂😂 pic.twitter.com/8a46ONBpLR

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 7, 2017