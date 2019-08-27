Назад к истокам. Как «Мунисипаль» стал одной из самых узнаваемых арен Европы

На сегодняшний день урбанистическая тенденция в архитектуре является одной из доминант при строительстве спортивных объектов. Футбольные клубы по всему континенту все чаще стараются вписывать в городской ландшафт новые ультрасовременные арены. Португальская «Брага» пошла по другому пути. Архитекторы из пригорода Порту создали во многом уникальное сооружение, по сложности задумки не имеющее аналогов в остальной Европе.

«Португальский Рим»

Расположенный в 50-ти километрах севернее Порту, город Брага является, по сути, своеобразным придатком к второму по величине населенному пункту в Португалии. Многочисленные архитектурные памятники старины 18-го века, религиозная помпезность величественных шпилей соборов придают особый шарм этому «португальскому Риму». А на одной из возвышенностей города базируется шедевр уже другого порядка, ничуть не уступающий по своей композиции реликтам средневековой архитектуры.

При упоминании португальских арен болельщику в первую очередь представляются знаменитые «Драгао», принадлежащий «Порту», или «Эштадиу да Луш», на котором выступает «Бенфика». Однако, настоящая «изюминка» принадлежит самобытной «Браге».

Заметно уступающая в финансовом плане команда, тем не менее, может похвастать, пожалуй, самой живописной ареной в Португалии. В 2003 году архитекторы создали символ и лицо не только Браги, но и местных «канониров».

Природная органичность

Пожалуй, первое, что поражает ваш взгляд при подходе к домашней арене «Браги», — это ее органичность. Лесной массив, плавно обволакивающий спортивный комплекс по краям, в сочетании с встроенной в скалу «западной» трибуной удивляют своей лаконичностью. Здесь акцентируют ваше внимание, прежде всего, на идентичность с богатым природным ландшафтом.

Действительно, арена удачно вписывается в колоритный пейзаж возвышенности. Она, как бы, воспаряет над городом, создавая своеобразный зеленый оазис футбольных полей посреди плотно застроенных кварталов города.

Стадион был построен 15 лет назад специально к домашнему чемпионату Европы, проходившем в самой западной стране континента. Правда, самому «Мунисипалю» удалось принять лишь две встречи группового раунда турнира: Болгария — Дания (0:2) и Нидерланды — Латвия (3:0). Тем не менее, эта арена стала одной из самых дорогостоящих для Португалии.

Местным налогоплательщикам она обошлась в 83 миллиона евро. Дело в том, что внешний вид арены довольно обманчив. Несмотря на брутальную строгость форм и минимализм линий, самой затратной частью проекта стало «вписывание» одной из трибун непосредственно в скалу.

Парящий в воздухе

Бетонное основание западной части в буквальном смысле встроено в каменистый уклон холма. Главному архитектору амбициозного проекта — Эдуарду Соуту де Моуре — пришлось неоднократно срезать неуступчивую породу, чтобы придать ансамблю природную гармоничность. По итогам строительных работ лауреатом престижной Притцкеровской премии была сделана ниша, ставшая основанием будущего стадиона «Браги».

При этом, «восточная» трибуна, в полную противоположность «западной», создает впечатление невесомости, опираясь лишь на стальные троссы, соединяющие обе трибуны между собой. Когда включается подсветка на крыше, создается ощущение, будто вы попали в своего рода гигантскую паутину, сотканную прямо у вас на глазах.

Чтобы такая опасная конструкция не рухнула, противоположная трибуна сделана максимально облегченной. В частности, такая необходимая часть стадиона, как подтрибунные помещения, там вовсе отсутствует. По сути, восточная часть арены представляет собой некий скелет из бетона и арматуры.

Английские козырьки

Особое внимание стоит уделить висячим козырькам «Мунисипаля». Во многом, именно их большая длина обеспечивает дополнительную устойчивость всему стадиону. Чем-то напоминающие английские стадионы старого образца, они служат также защитой от палящего португальского солнца в разгар летнего периода.

Что касается «Южной» и «Северной» трибун, то они вовсе отсутствуют на местной арене. Вместо них зрителям открывается захватывающий вид на городские склоны, а в вечерние часы также можно наблюдать звездное небо и склоны величественных горных цепей и долин.

Еще одной удивительной особенностью стадиона «Браги» служит парковка, расположенная прямо на крыше «скалистой» трибуны. За счет этого, архитекторам удалось сэкономить место перед стадионом, добавив функциональности самой арене.

Отдельно стоить отметить электронное табло, встроенное непосредственно в саму скалу. Достигая 270-ти квадратных метров в основании, оно является одним из самых больших в Европе.

«Огненные» ультрас

Под стать уникальной арене, местные болельщики «канониров» представляют, пусть и не самую многочисленную группу поддержки в Португалии, но, пожалуй, наиболее самобытную ее часть. «Мунисипаль» не может тягаться с пятидесятитысячниками, вроде «Драгао» или «Жозе Алваладе», тем не менее, заявленные 33 тысячи добавляют шарма в антураж «каменной» арены «Браги».

Футбол в этом городе – семейная традиция. Зачастую, культура боления в этом северном городе передается из поколение в поколение. Поэтому неудивительно, что наряду с почтенными возрастными родственниками на трибуны приходят также мамы с совсем еще маленькими детьми. Однако, помимо мирных болельщиков, «Брага» известна, в том числе, одним из самых непримиримых противостояний в фанатской среде Португалии. А акции местного суппорта подчас дают форы признанному юмору Туманного Альбиона.

Braga fans doing their best impression of Blackburn Rovers this weekend by throwing a Chicken onto the pitch😂😂😂 pic.twitter.com/8a46ONBpLR — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 7, 2017

Самыми ярыми оппонентами «оружейников» считаются ультрас «Витории» из соседнего городка Гимарайнш. Вместе с Брагой, соседний населенный пункт составляет агломерацию Большое Минью. Огненное дерби уходит корнями в далекое средневековое прошлое. Их соперничество не ограничивалось исключительно футболом.

Еще пару веков назад, любое крупное событие, как например открытие университета или проведение железной дороги до Порту, всегда вызывало многочисленные споры среди местных жителей. С появлением футбола, это противостояние перенеслось и на спортивные поля.

Случай с Луизао и отрезанные пальцы

Самые громкие скандалы с участием фанатских группировок произошли в конце прошлого века. В сезоне 1995/96 представители «Red Boys» провели захватывающее сражение с ныне не существующей фирмой «Black & White Boys», после чего фанат Витории лишился трех пальцев на руке. Для Португалии, которая никогда не знала убийств в «третьих таймах», потасовка болельщиков в Большом Минью стала шокирующим откровением.

Однако, столкновения двух клубов на этом не закончилось. Перед следующим «Дерби ду Минью» в Гимарайнше президент Браги сделал наставление клубному саппорту: «Считаю, что нашим болельщикам нечего делать на стадионе Афонсу Энрикиш».

Самый вопиющий случай произошел отнюдь не с болельщиками «Витории». В 2013 году «Брага» встречалась с «Бенфикой» в розыгрыше Кубка Лиги. После отъезда «орлов» со стадиона «Мунисипаль» их автобус подвергся атаке поклонников «канониров». С моста на транспортное средство спихнули несколько каменных блоков, разбивших стекла и повредивших шины.

Бразилец Луизао, центральный защитник и, на тот момент, капитан «Бенфики», прокомментировал случай с «камнепадом» следующим образом: «Позор! Этим болельщикам должно быть стыдно за свой поступок! Они трусы и вандалы, которые только и могут что прятаться за мостом!».

Преданная Бабушка и Елизавета II

Но самый отчаянный поступок совершила одна из символов «Браги». Местная Бабушка, как прозвали ее поклонники клуба, выбежала вместе с ультрас на поле в игре против «Маритиму». Тот факт, что во главе фанатского движения стояла пожилая женщина слегка смутил представителей правопорядка, однако вовсе не саму Бабушку.

Тем не менее, ее все-таки удалось вернуть на трибуны местного стадиона, что, однако, не умолило ее смелости. После матча болельщики «Витории Гимарайнш» не преминули воспользоваться ситуацией, чтобы подколоть фанатов «Браги». В заявлении ультрас было сказано: «Самый смелый хулиган среди тех, кто поддерживает Брагу – это Бабушка!».

К слову, на прошлой неделе мы могли сами убедиться в местном фанатском колорите. Заполненные лишь наполовину (отчасти из-за раннего раунда Лиги Европы), «красно-белые» трибуны «Мунисипаля» ни на минуту не оставляли без поддержки своих футболистов во встрече плей-офф против «Спартака».

А самой яркой фигурой того вечера была пожилая женщина, чем-то похожая на английскую королеву Елизавету. C огромным флагом на плечах, с клубным шарфиком, красавица Мелинья также скандировала кричалки и песни в адрес любимой команды. Так что в Браге, зачастую, тон задают именно такие героини. Что не может не радовать остальных болельщиков клуба.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов