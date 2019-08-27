Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч. «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и закончил выступление в Лиге чемпионов

В ответном матче 4-го квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» принимал «Олимпиакос». Команда из Греции победила в этой встрече и вышла в групповой этап турнира.

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. Ответный матч.

КРАСНОДАР (РОССИЯ) — ОЛИМПИАКОС (ГРЕЦИЯ) — 1:2 (1:1)

Краснодар. 27 августа.

Стадион: «Краснодар». 34627 зрителей.

Судья: Дамир Скомина (Словения).

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Фьолусон, Спайич, Петров (Скопинцев, 56), Уткин (Игнатьев, 67), Вильена, Ольссон, Вандерсон, Сулейманов (Намли, 32), Берг.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Цимикас, Мерья, Рубен Семеду (Пап Абу Сиссе, 64), Эльабделлауи, Бухалакис, Гильерме, Масурас, Вальбуэна, Поденсе (Камара, 83), Эль-Араби (Судани, 73).

Голы: 1:0 — Уткин (10), 1:1 — Эль-Араби, 1:2 — Эль-Араби (48).

Предупреждение: Стоцкий (25), Намли (68), Ольссон (75), Спайич (76).

11 (3) удары (в створ) 13 (6)

14 фолы 9

2 офсайды 5

3 угловые 4

52 % владения мячом 48

В первом матче «Краснодар» потерпел крупное поражение (0:4), поэтому с первых минут российский клуб начал атаковать. Хозяева создали несколько опасных моментов и вскоре забили гол. Уткин получил мяч в штрафной и пробил мимо вратаря. Ровно через минуту «Олимпиакос» сравнял счет — отличился Эль-Араби. «Быки» продолжили атаковать, но в первой половине встречи забить им больше не удалось. Второй тайм начался с гола «Олимпиакоса» — прострел Вальбуэна замкнул Эль-Араби, таким образом сделав дубль. После этого греки завладели преимуществом и создали несколько опасных моментов, но ворота «быков» спасал Крицюк. Таким образом, «Краснодар» уступил в этой встрече и закончил выступление в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 российский клуб будет играть в Лиге Европы.

Первый матч: «Олимпиакос» 4:0 «Краснодар»

Фото: твиттер «Олимпиакоса»

Источник: Еженедельник «Футбол»