Мировое обозрение. Что нужно знать об Уругвае

Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2018. Команда Станислава Черчесова встретится с национальными сборными Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. Еженедельник «Футбол» провел исследование и рассказал самое важное о командах, с которыми встретится наш коллектив следующим летом. И этот текст — о великолепной сборной Уругвая.

Особенность сборной

«Если говорить об игровом уровне России, считаю, что это самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины. Но у российской сборной те же проблемы, что и у нашей. Россия и Уругвай находятся на середине пути от предыдущего поколения игроков, которые имеют за спиной какие-то знаковые достижения, к новым молодым футболистам», — говорил уругвайский журналист Науэль Миранда после жеребьевки к ЧМ-2018. В одном он был прав совершенно точно: у «небесно-голубых» действительно богатый бэкграунд. В своей истории они дважды побеждали на ЧМ, хотя оба первенства мира легко можно обозвать странными.

Первый в истории чемпионат мира по футболу, в 1930-м году, проходил в Монтевидео. Уругвай выбрали принимающей страной, потому что ее сборная считалась сильнейшей.

Особенно влияние «небесно-голубых» подчеркивалось победами на летних Олимпийских играх 1924 и 1928 годов. В Монтевидео приехали 13 национальных команд. Такое небольшое число участников связано с тем, что в начале XX века было достаточно трудно добираться до стран Южной Америки. Уругвай изначально считался фаворитом. И это звание хозяева без проблем оправдали достаточно легкой победой на турнире: в четырех матчах уругвайцы забили 15 голов, переиграли аргентинцев в финале со счетом 4:2. А нападающий Педро Сеа с 5 пятью точными ударами занял второе место в списке бомбардиров, уступив только аргентинцу Гильермо Стабиле (у которого было на 3 гола больше).

Годин такой один. Кто затмил Кавани и Суареса в сборной Уругвая

Вторая мировая война сильно повлияла на проведение чемпионатов мира. Из-за военных действий были отменены ЧМ в 1942 и 1946 годах. Первое первенство мира в послевоенное время прошло только в 1950-м. И оно сразу стало одним из самых странных в истории. Во-первых, на нем работала круговая система, которая не предусматривала проведение финального матча. Во-вторых, 9 из 34 заявившихся команд от участия отказались. В частности, на этом ЧМ не сыграли все команды, представляющие Азию. Индия особенно поразила своей причиной: футболисты этой сборной привыкли играть в футбол босиком, а, по правилам ФИФА, игроки не имели право выходить на поле не в бутсах. В результате всех сплетен, слухов и дисквалификаций на турнир в Бразилию поехали 13 команд, вместо 16 предусмотренных. А победителя определял решающий матч, в котором сошлись «пентакампеоны» и сборная Уругвая. Вторые при около 200 тысячах болельщиках на «Маракане» обыграли хозяев турнира со счетом 2:1 и забрали себе золотые медали. Теперь уругвайцы празднуют 16 июля (день победы над бразильцами), как национальный праздник.

Путь до ЧМ-2018

Уругвай без всяких проблем квалифицировался на российский чемпионат мира. Там, где аргентинцы и Месси, колумбийцы и Хамес Родригес и Радамель Фалькао споткнулись и долго вставали, а Чили с Санчесом, Видалем и Клаудио Браво вовсе опозорились, «небесно-голубые» прошли ровно и допустили не так много осечек. В 18-матчах отбора уругвайцы проиграли пять раз, пропустили в таблице выше только бразильцев. А один из лучших игроков этой сборной, Эдинсон Кавани, стал лучшим бомбардиром по южноамериканской группе.

Тот, кто будет тренировать

У Уругвая и Оскара Табареса богатая история сотрудничества. Табарес пришел к рулю «селесте» в 2006-м году и с тех пор ни разу не покидал национальную команду. Оскар лишь раз отвлекался на стороннюю работу, поехав с Олимпийской сборной страны на лондонские Игры в 2012 году, однако, там он занял третье место в группе с Великобританией, Сенегалом, ОАЭ и остался без плей-офф.

Табарес – настоящий фанат своего дела и места, где он работает. Подумайте сами: он руководит главной командой своего государства больше десяти лет, отказывался в 2014-м году от места в стратегическом комитете ФИФА в знак протеста против наказания, вынесенного Луису Суаресу за укус Джорджо Кьеллини. Кроме того, Оскар работает в сборной Уругвая, несмотря на диагноз, поставленный ему в 2016 году. У специалиста диагностирован синдром Гийена-Барре, который является достаточно серьезным поражением нервной системы. Изначально он проявляется в виде паралича ног, который в течение нескольких дней переходит на руки. Кроме того, развитие недуга может сопровождаться резкими болями в плечах, тазу или спине. Из-за этого Оскар Табарес во время Кубка Америки-2016 передвигался сначала на костылях, а потом – в инвалидной коляске. Кроме того, Табарес пропустил жеребьевка группового этапа ЧМ-2018 из-за болезни. Однако, как сообщил тренер уругвайцев Сельсо Отеро Кинташ, Оскар прибудет в Россию в феврале и ознакомится со всеми важными деталями.

Болезнь, отсутствие золотых медалей у Уругвая на последних ЧМ и кубках Америки не помешали Оскару Табаресу установить главный рекорд в своей жизни: он – безоговорочный рекордсмен мира по количеству матчей во главе одной сборной.

Тот, кто будет вести за собой национальную команду

То чувство, когда нельзя точно назвать лидера в сборной. У Уругвая убийственная атака, неплохая полузащита, великолепная оборонительная линия и надежный вратарь.

Следите за руками. Илья Казаков — об итогах жеребьевки ЧМ-2018

Рамку до последней капли крови будет защищать Фернандо Муслера. Проходам Федора Смолова и Александра Кокорина будет препятствовать связка из мадридского «Атлетико»: Годин – Хименес. Впереди побегают Гастон Рамирес, Кристиан Рамирес, Карлос Санчес и великолепный Матиас Весино. А напрягать египетского вратаря, кипера из Саудовской Аравии и Игоря Акинфеева будут Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Пара форвардов – самые опасные шестеренки в механизме сборной Уругвая. На двоих футболисты «Барсы» и «ПСЖ» в квалификационном раунде наколотили 15 мячей и отдали 8 голевых передач. Главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов после жеребьевки отметил: «У Уругвая есть Кавани и Суарес, но это всего лишь имена. Сейчас можно говорить о чем угодно, но все показывает поле». Но нужно понимать одно: без тщательного внимания и особой подготовки к атакующему дуэту уругвайцев обойтись нельзя. Иначе он без сомнений доставит море неприятностей обороне России.

То, что поможет Станиславу Черчесову

Существует миф, что сборная Уругвая уже давно деградирует. Их последний успех в Кубке Америки датирован 2011-м годом. На чемпионатах мира «селесте» побеждали последний раз 67 лет назад, добирались до чего-то высокого – в 2010-м (тогда уругвайцы встретились с Голландией в матче за третье место и проиграли со счетом 2:3).

Оскар Табарес запустил омолодительную перезагрузку прямо во время квалификации к ЧМ-2018. В полузащите перестали появляться Риос и Гонсалес, зато теперь там можно встретить Вальверде, Весино, Бентанкура и Нандеса, чей средний возраст колеблется в районе 21-го года. Этим Черчесов и должен воспользоваться. В центре нашей национальной наверняка будут играть Дзагоев и Глушаков. За счет опыта и зрелости эти полузащитника должны «сожрать» уругвайцев и обеспечить комфортное преимущество в средней линии, которое позволит грамотно разгонять атаки. Не самые мощные габариты уругвайской четверки – еще один плюс. В те моменты, когда центральные полузащитники «селесте» смогут расположиться поближе к воротам Игоря Акинфеева, в борьбу вступят Джикия и Кудряшов.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press