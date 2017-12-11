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Мировое обозрение. Что нужно знать об Уругвае

Автор: Илья Егоров 0

Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2018. Команда Станислава Черчесова встретится с национальными сборными Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. Еженедельник «Футбол» провел исследование и рассказал самое важное о командах, с которыми встретится наш коллектив следующим летом. И этот текст — о великолепной сборной Уругвая.

Уругвай

Особенность сборной

«Если говорить об игровом уровне России, считаю, что это самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины. Но у российской сборной те же проблемы, что и у нашей. Россия и Уругвай находятся на середине пути от предыдущего поколения игроков, которые имеют за спиной какие-то знаковые достижения, к новым молодым футболистам», — говорил уругвайский журналист Науэль Миранда после жеребьевки к ЧМ-2018. В одном он был прав совершенно точно: у «небесно-голубых» действительно богатый бэкграунд. В своей истории они дважды побеждали на ЧМ, хотя оба первенства мира легко можно обозвать странными.

Первый в истории чемпионат мира по футболу, в 1930-м году, проходил в Монтевидео. Уругвай выбрали принимающей страной, потому что ее сборная считалась сильнейшей.

Особенно влияние «небесно-голубых» подчеркивалось победами на летних Олимпийских играх 1924 и 1928 годов. В Монтевидео приехали 13 национальных команд. Такое небольшое число участников связано с тем, что в начале XX века было достаточно трудно добираться до стран Южной Америки. Уругвай изначально считался фаворитом. И это звание хозяева без проблем оправдали достаточно легкой победой на турнире: в четырех матчах уругвайцы забили 15 голов, переиграли аргентинцев в финале со счетом 4:2. А нападающий Педро Сеа с 5 пятью точными ударами занял второе место в списке бомбардиров, уступив только аргентинцу Гильермо Стабиле (у которого было на 3 гола больше).

Годин такой один. Кто затмил Кавани и Суареса в сборной Уругвая

Вторая мировая война сильно повлияла на проведение чемпионатов мира. Из-за военных действий были отменены ЧМ в 1942 и 1946 годах. Первое первенство мира в послевоенное время прошло только в 1950-м. И оно сразу стало одним из самых странных в истории. Во-первых, на нем работала круговая система, которая не предусматривала проведение финального матча. Во-вторых, 9 из 34 заявившихся команд от участия отказались. В частности, на этом ЧМ не сыграли все команды, представляющие Азию. Индия особенно поразила своей причиной: футболисты этой сборной привыкли играть в футбол босиком, а, по правилам ФИФА, игроки не имели право выходить на поле не в бутсах. В результате всех сплетен, слухов и дисквалификаций на турнир в Бразилию поехали 13 команд, вместо 16 предусмотренных. А победителя определял решающий матч, в котором сошлись «пентакампеоны» и сборная Уругвая. Вторые при около 200 тысячах болельщиках на «Маракане» обыграли хозяев турнира со счетом 2:1 и забрали себе золотые медали. Теперь уругвайцы празднуют 16 июля (день победы над бразильцами), как национальный праздник.

Уругвай

Путь до ЧМ-2018

Уругвай без всяких проблем квалифицировался на российский чемпионат мира. Там, где аргентинцы и Месси, колумбийцы и Хамес Родригес и Радамель Фалькао споткнулись и долго вставали, а Чили с Санчесом, Видалем и Клаудио Браво вовсе опозорились, «небесно-голубые» прошли ровно и допустили не так много осечек. В 18-матчах отбора уругвайцы проиграли пять раз, пропустили в таблице выше только бразильцев. А один из лучших игроков этой сборной, Эдинсон Кавани, стал лучшим бомбардиром по южноамериканской группе.

Тот, кто будет тренировать

У Уругвая и Оскара Табареса богатая история сотрудничества. Табарес пришел к рулю «селесте» в 2006-м году и с тех пор ни разу не покидал национальную команду. Оскар лишь раз отвлекался на стороннюю работу, поехав с Олимпийской сборной страны на лондонские Игры в 2012 году, однако, там он занял третье место в группе с Великобританией, Сенегалом, ОАЭ и остался без плей-офф.

Табарес – настоящий фанат своего дела и места, где он работает. Подумайте сами: он руководит главной командой своего государства больше десяти лет, отказывался в 2014-м году от места в стратегическом комитете ФИФА в знак протеста против наказания, вынесенного Луису Суаресу за укус Джорджо Кьеллини. Кроме того, Оскар работает в сборной Уругвая, несмотря на диагноз, поставленный ему в 2016 году. У специалиста диагностирован синдром Гийена-Барре, который является достаточно серьезным поражением нервной системы. Изначально он проявляется в виде паралича ног, который в течение нескольких дней переходит на руки. Кроме того, развитие недуга может сопровождаться резкими болями в плечах, тазу или спине. Из-за этого Оскар Табарес во время Кубка Америки-2016 передвигался сначала на костылях, а потом – в инвалидной коляске. Кроме того, Табарес пропустил жеребьевка группового этапа ЧМ-2018 из-за болезни. Однако, как сообщил тренер уругвайцев Сельсо Отеро Кинташ, Оскар прибудет в Россию в феврале и ознакомится со всеми важными деталями.

Болезнь, отсутствие золотых медалей у Уругвая на последних ЧМ и кубках Америки не помешали Оскару Табаресу установить главный рекорд в своей жизни: он – безоговорочный рекордсмен мира по количеству матчей во главе одной сборной.

Луис Суарес

Тот, кто будет вести за собой национальную команду

То чувство, когда нельзя точно назвать лидера в сборной. У Уругвая убийственная атака, неплохая полузащита, великолепная оборонительная линия и надежный вратарь.

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Рамку до последней капли крови будет защищать Фернандо Муслера. Проходам Федора Смолова и Александра Кокорина будет препятствовать связка из мадридского «Атлетико»: Годин – Хименес. Впереди побегают Гастон Рамирес, Кристиан Рамирес, Карлос Санчес и великолепный Матиас Весино. А напрягать египетского вратаря, кипера из Саудовской Аравии и Игоря Акинфеева будут Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Пара форвардов – самые опасные шестеренки в механизме сборной Уругвая. На двоих футболисты «Барсы» и «ПСЖ» в квалификационном раунде наколотили 15 мячей и отдали 8 голевых передач. Главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов после жеребьевки отметил: «У Уругвая есть Кавани и Суарес, но это всего лишь имена. Сейчас можно говорить о чем угодно, но все показывает поле». Но нужно понимать одно: без тщательного внимания и особой подготовки к атакующему дуэту уругвайцев обойтись нельзя. Иначе он без сомнений доставит море неприятностей обороне России.

Уругвай

То, что поможет Станиславу Черчесову

Существует миф, что сборная Уругвая уже давно деградирует. Их последний успех в Кубке Америки датирован 2011-м годом. На чемпионатах мира «селесте» побеждали последний раз 67 лет назад, добирались до чего-то высокого – в 2010-м (тогда уругвайцы встретились с Голландией в матче за третье место и проиграли со счетом 2:3).

Расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Оскар Табарес запустил омолодительную перезагрузку прямо во время квалификации к ЧМ-2018. В полузащите перестали появляться Риос и Гонсалес, зато теперь там можно встретить Вальверде, Весино, Бентанкура и Нандеса, чей средний возраст колеблется в районе 21-го года. Этим Черчесов и должен воспользоваться. В центре нашей национальной наверняка будут играть Дзагоев и Глушаков. За счет опыта и зрелости эти полузащитника должны «сожрать» уругвайцев и обеспечить комфортное преимущество в средней линии, которое позволит грамотно разгонять атаки. Не самые мощные габариты уругвайской четверки – еще один плюс. В те моменты, когда центральные полузащитники «селесте» смогут расположиться поближе к воротам Игоря Акинфеева, в борьбу вступят Джикия и Кудряшов.

Текст: Илья Егоров
Фото: Global Look Press

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Илья Егоров

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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