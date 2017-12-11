Победа «Спартака» в дерби над ЦСКА, увольнение Боша, рекорд «Ман Сити». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 10 декабря 2017 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 декабря.

1. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Дубль Промеса и гол Пашалича

Главное дерби страны. Как это было

2. «Краснодар» на выезде оказался сильнее «Амкара»

«Краснодар» набрал 36 очков и вышел на третье место

3. «Ростов» обыграл «Уфу» с минимальным счетом

Единственный гол до перерыва был забит в результате розыгрыша стандарта

4. «Манчестер Сити» повторил рекорд чемпионата Англии по количеству побед подряд

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» единственный раз потерял очки в матче с «Эвертоном» (1:1).

5. «Боруссия» Дортмунд объявит об отставке Петера Боша в воскресенье

Специалист пришел в «Дортмунд» летом этого года.

Фото: Сергей Дроняев

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