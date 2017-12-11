Победа «Спартака» в дерби над ЦСКА, увольнение Боша, рекорд «Ман Сити». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 декабря.
1. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Дубль Промеса и гол Пашалича
Главное дерби страны. Как это было
2. «Краснодар» на выезде оказался сильнее «Амкара»
«Краснодар» набрал 36 очков и вышел на третье место
3. «Ростов» обыграл «Уфу» с минимальным счетом
Единственный гол до перерыва был забит в результате розыгрыша стандарта
4. «Манчестер Сити» повторил рекорд чемпионата Англии по количеству побед подряд
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» единственный раз потерял очки в матче с «Эвертоном» (1:1).
5. «Боруссия» Дортмунд объявит об отставке Петера Боша в воскресенье
Специалист пришел в «Дортмунд» летом этого года.
Фото: Сергей Дроняев