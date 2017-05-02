Колесо фортуны. Почему «Боруссия» Д станет обладателем Кубка Германии

«Боруссия» Д в полуфинале Кубка Германии отправила «Баварию» в нокаут и вышла в финал турнира. Пока побежденные празднуют чемпионство в Бундеслиге, победители собираются взять первый крупный титул при Томасе Тухеле.

Предыстория

Команда из Дортмунда уже в четвертый раз подряд выходит в финал Кубка Германии. Три года «черно-желтые» там уступали: дважды «Баварии» и один раз «Вольфсбургу». В финале Кубка-2013/14 судивший матч Флориан Майер отменил очевидный гол Матса Хуммельса в ворота мюнхенцев. Такой расклад позволил соперникам перевести игру в овертайм, заглушить бдительность «Боруссии» и оставить команду без титула. Дальше — больше. Год спустя команда Юргена Клоппа, проспавшая всю первую половину сезона, оказалась к Новому году на дне таблицы чемпионата. Кубок был отличным шансом без проблем попасть в Лигу чемпионов. Но у «волков» во главе с голландцем Басом Достом были другие планы на турнир: после феерического похода по Бундеслиге команда с легкостью забрала первый в истории клуба Кубок Германии. Юрген Клопп же покинул клуб на минорной ноте. В прошлом году, как и в 2014-м, в силу вступило Bayern Dusel: так немцы называют незаслуженное везение «Баварии» в турнирах. Серия пенальти в финале Кубка прошлого года принесла последний титул Пепу Гвардиоле в Германии. Интересно, что вместе с испанцем мюнхенцев покинуло еще и их знаменитое везение.

Полуфинал

«Очевидно, что без удачи — никуда. И сегодня она была на нашей стороне», – сказал тренер «Боруссии» Д Томас Тухель после игры в Мюнхене. На этот раз все футбольные боги болели за «шмелей». Не замеченный судьей пенальти в ворота гостей и подлый мяч, который отказывался выходить на рандеву с воротами Бюрки, сделали свое дело. «Боруссия» снова в финале. На этот раз команда Тухеля встретится там с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Впервые в истории турнира.

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Робин и Бэтмен

Марко Ройс вернулся и готов, как никогда, забрать титул. Несмотря на вселенскую любовь футбольного мира к немцу, хавбек за всю карьеру лишь дважды выигрывал Суперкубок Германии. На этом список командных достижений Ройса заканчивается. Вудиньо не один такой в команде. Томас Тухель еще не завоевывал ни единого трофея в качестве тренера. Парни готовы сделать все, чтобы изменить досадную статистику. Главный голеадор «шмелей» Пьер-Эмерик Обамеянг за долгий период отсутствия своего Робина нашел ему замену. Тандем Обамеянг — Дембеле показывает поразительную статистику: 10 из 27 голов габонца были забиты с передач молодого французского нападающего. В полуфинале Кубка против «Баварии» эта пара и здоровый Ройс хладнокровно разобрались с фаворитами. Стоит помнить, что в защите «Боруссии» Д не хватает одного недостающего звена — Марка Бартры, пострадавшего от взрыва. К финалу турнира испанец планирует вернуться, что однозначно усилит команду.

Финальная схватка

Несколько туров назад «Дортмунд» и «Айнтрахт» уже играли между собой. Тогда «Боруссия» одержала победу, а «Франкфурт» продлил беспроигрышную серию до 10 матчей. Сейчас дела вторых стали чуть лучше, но в каждой игре «орлов» чувствуется, что их задор остался где-то в первой половине сезона. Команда Нико Ковача уже не доставляет неудобств даже средним соперникам. Клуб пропустил вперед в таблице всех кого мог и теперь вряд ли поднимется выше десятого места в чемпионате. Победа в Кубке Германии — единственный шанс «Айнтрахта» исправить ошибки и попасть в европейский турнир.

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«Боруссия» есть «Боруссия». Ей всегда было свойственно играть роль местного Робина Гуда: выбивать «богатых» и проигрывать «бедным». Если не сейчас, то уже никогда. Команда Тухеля заслужила этот Кубок и впервые с разгрома «Баварии» в 2012-м (5:2) готова забрать титул. 27 мая на Олимпийском стадионе в Берлине «Дортмунд» попробует вернуть хоть частичку своего былого величия.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press