Дело врачей. Как футболисты проходят медосмотр после трансферов

Первое, что делает футболист, подписав контракт, – отправляется к врачам на медосмотр. От них нередко зависит, вступит ли в силу сделка. На что смотрят доктора, когда им в кабинет попадает свежий игрок и через какие тесты он должен пройти, чтобы его признали годным?

Откуда все начинается

Как же собственно происходит медицинское обследование перед трансфером игрока? Все по порядку. После того как сделка между футболистом и клубом согласована, в большинстве случаев врачи новой команды запрашивают историю болезни новенького и изучают ее. После чего он отправляется в новый клуб, чтобы пообщаться с докторами и получить медицинское заключение после нескольких тестов. Интересно, что ни в одной стране и ни в одном клубе нет понятия «стандартного медицинского осмотра». Футбольные клубы самостоятельно выбирают, какие тесты должен сдать игрок, и тем самым берут на себя ответственность за возможные не выявленные ранее проблемы со здоровьем. По сути, к каждому футболисту осуществляется персональный подход со своими медикаментами и процедурами. Так, например, в некоторых командах иногда можно встретить такую должность, как гомеопат. Это, конечно, не астролог, но специальность постоянно вызывает вопросы в медицинском сообществе.

Обследование обычно занимает 2-3 дня. Сюда входит работа с клубным врачом, физиотерапевтом и фитнес-командой. Как только результаты становятся известны, они передаются менеджеру, и тут же принимается окончательное решение по игроку.

Доктор Шарлотта Коуи, врач Федерации футбола Англии, рассказывает, что не нужно слушать игрока во время обследования, потому что многие из них, особенно молодые, стараются умолчать о своих проблемах, если таковые имеются. «Иногда спортсмены беспокоятся, что врачи узнают о том, о чем они хотели умолчать. Нельзя ожидать от игрока, что он предоставил вам всю информацию о травмах. Нужно перепроверять все несколько раз» — Шарлотта явно не доверяет людям. Медицинский осмотр в последний день трансферного окна — заурядная история в футболе. Весь процесс происходит под давлением паники и дикой спешки, поэтому экспресс-исследование также имеет место быть. Если время позволяет, то игрок отправляется на сканирование, нет — на все воля удачи. В таких случаях ничего не остается, как поверить футболисту на слово.

Положиться на других

Бывает такое, что клуб перед подписанием игрока не использует своих врачей для его обследования. С годами подобная практика становится все популярнее. В этих случаях нанимается доверенная группа докторов, проводящая полное обследование. Это может быть как частная медицинская компания, так и спортивные врачи другой команды. Так, например, перед трансфером в «Арсенал» по просьбе самого клуба Месута Озила проверяли врачи национальной сборной Германии. А «Ливерпуль», желая подписать Лоика Реми, отправил того в американскую клинику, где у игрока выявили проблемы с сердцем. О скандале с Реми мы поговорим чуть позже.

Сердце

В прежние времена клубные врачи не проводили проверку состояния сердца игроков, поскольку считалось, что молодые люди не страдают такими проблемами. Но со временем все изменилось. После ужасных смертей Марка Вивьена Фо и Фила О’Доннелла и сердечного приступа Фабриса Муамба прямо на поле о сердечных заболеваниях футболистов заговорили все. Трагические события стали катализатором для развития внутрикомандной медицины.

В зависимости от того, какие временные клубы находятся под рукой, также проводятся МРТ-сканирование, анализы крови и сердечный скрининг. Доктора клубов могут включать и анализ мочи, который поможет выявить проблемы, связанные со здоровьем, такие как диабет. Игрок «Реала» Начо Эрнандес одним из первых доказал, что диабет — не приговор и с таким диагнозом можно играть в футбол на высочайшем уровне.

Иногда врачи могут обследовать зрение и слух и отправить игрока в стоматологический кабинет. Это бывает редко и связано с особенностями самого спортсмена: например, наличие брекетов или плохое зрение.

Эдуард Безуглов, врача сборной России:

«Футболисты ничем не отличаются от тех же бабушек в поликлинике. У них тоже есть своя история болезни, на которую мы смотрим в первую очередь. Позже мы делаем обследование сердца и опорно-двигательной системы. Игроки, как и любой другой человек, должны периодически проверять работу своего сердца. Это обязательная часть жизни»

Опорно-двигательный аппарат

Стабильность опорно-двигательного аппарата — один из главных критериев для футболиста. Сюда входит сила спины и таза. Для проверки игроки делают несколько приседаний и прыжков, которые показывают, сумеют ли они сыграть 50 с лишним матчей за сезон. Суставы, ключевые мышцы и слабые места, если такие есть, также оцениваются во время этого теста. Таз — это ключевой пункт, который проверяют все врачи, поскольку именно эта область связывает верх и низ тела.

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Какие анализы берут в российских клубах:

— общий анализ мочи;

— коагулограмма;

— сокращенный иммунный статус;

— исследования крови на ВИЧ-инфекцию, паразитологическое носительство, гепатит, сифилис;

— общий анализ крови (в том числе на содержание марихуаны, героина, амфетаминов, кокаина)

— биохимический анализ крови;

— гормоны щитовидной железы, кортизол и тестостерон;

— маркеры резорбции костной ткани.

Позиция футболиста также влияет на обследование. Так, например, при проверке вратарей медики больше обращают внимание на плечи, запястья, руки и ногти, чего не проводится при осмотре полевых игроков.

Изокинетика и масштабы тела

В рамках обследования изокинетических возможностей игрока врачи фокусируются именно на мышцах в движении. Дело в том, что это требует много времени: группы мышц могут быть здоровыми, но при совместной работе провоцировать травмы или рецидивы. Главная проблема изокинетики — сухожилия, отвечающие как раз за связку костей.

Масштабы тела — еще одна составляющая обследования. Биоимпедансометрия — главный помощник врачей. Это такой метод диагностики состава тела человека посредством электрического сигнала, проходящего через все ткани. Принято считать, что процент жира у профессиональных игроков должен находиться на отметке около 10%. Для сравнения: у Криштиану Роналду процент жира составляет всего 7%. Сюда же мы относим и определение индекса массы тела — соотношение роста и веса человека. Показатель исчисляется не так уж и сложно, по формуле: вес/ (рост в квадрате). Можете посчитать свой ИМТ и увидеть, насколько вы близки к футболистам.

Какие еще исследования проводят российские клубы

1. Компьютерная томография головного мозга (чтобы выявить аневризм сосудов мозга)

2. Плантография (профилактика и выявление плоскостопия)

3. Осмотр оториноларингологом, мануальным терапевтом, офтальмологом, стоматологом

4. УЗИ забрюшинного пространства и органов брюшной полости, щитовидной железы

5. Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (чтобы выявить несостоятельные вены и исключить наличие тромбов в венах)

6. Рентгенография легких (чтобы исключить скрытые формы туберкулеза и т.д.)

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Оценка риска

Врачи не могут заблокировать трансфер игрока, главная их задача — оценить риски травмы. Все та же Шарлотта Коуи сказала: «Мы проверяем футболистов, чтобы избежать любых неоправданных покупок. Представьте, клуб за 30 млн евро приобрел игрока, не оценив все его слабые стороны. Через пару матчей тот отправляется лечиться. Клуб заплатил за трансфер, платит за лечение и продолжает начислять ему зарплату», — жестко, но правдиво.

Перезвоним вам позже. Топ-5 игроков, проваливших медицинское обследование перед трансфером

Медобследование — далеко не просто формальность перед покупкой нового игрока. Иногда мнение врачей может стать решающим в вопросе трансфера, а некоторые из результатов могут даже навредить карьере футболиста.

Кто: Патрик Шик

Кто отказался: «Ювентус»

21-летний нападающий, год назад выступавший за «Сампдорию», считался одной из самых талантливых молодых звезд. За ним следили многие топ-клубы Европы, а он сделал выбор в пользу «Ювентуса». Прошлым летом, проводя медицинское обследование Шика, врачи «Юве» обнаружили у него проблемы с сердцем. Позже футболист провел еще одну проверку, по результатам которой диагноз подтвердился. Итальянский топ скрепя сердце отказался от покупки.

Кто: Набиль Фекир

Кто отказался: «Ливерпуль»

Набиль Фекир уже отправил чемоданы в Англию и был уверен, что переход в «Ливерпуль» практически осуществлен. Но зря он это решил так рано. В последний момент англичане отказалась от французского игрока, так и не объяснив причины. В СМИ тут же просочилась информация о том, что решающим фактором послужило заключение врачей, посчитавших, что рецидив травмы колена — очень вероятная история для Фекира. Теперь, кажется, футболист готов продлить контракт с «Лионом».

Кто: Радамель Фалькао

Кто отказался: «Атлетико»

29-летний колумбиец был в шаге от возвращения в мадридский «Атлетико» пару лет назад, однако переход из «Монако» в последний день трансферного окна так и не состоялся. Тут же появилась информация о том, что Фалькао не прошел медобследование в Мадриде из-за того, что в тот период залечивал травму бедра. Возвращение Фалькао так и осталось несостоявшейся красивой сказкой. Сейчас нападающий продолжает играть за «Монако», забивать голы и не вспоминает о провалившемся трансфере.

Кто: Жордан Амави

Кто отказался: «Севилья»

В прошлом году французский защитник Амави так и не сумел отправиться в испанский чемпионат. Игрок «Астон Виллы» вызвал много вопросов у клубных врачей. Специалисты заявили, что он не соответствует стандартам команды. За несколько дней до этого Амави согласовал 5-летний контракт с испанцами. Однако футболист не расстроился, ведь он пришелся по вкусу «Марселю», куда и отправился после отказа «Севильи».

Кто: Лоик Реми

Кто отказался: «Ливерпуль»

Этот сорванный трансфер можно назвать и самым скандальным за последние годы. Как раз перед ним врачи «Ливерпуля» выявили у игрока проблемы с сердцем. Сделка так и не состоялась, но самое интересное началось потом. Реми рассказал, что был в курсе своих проблем, но доктора из Лондона сказали, что в его болезни нет ничего серьезного. После Реми обвинил «Ливерпуль» в нечестном поведении и разорвал с ними контакты.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press