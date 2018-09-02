Эд Вудворд летом хотел подписать Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Форвард Криштиану Роналду в летнее трансферное окно мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Но главный тренер Жозе Моуринью был против.

По информации Mirror, вице-президент клуба Эд Вудворд был готов выделить большую сумму на трансфер 33-летнего португальца.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью был против этой сделки, поскольку считал, что переход Роналду за 90 млн фунтов – плюс оклад 500 тыс фунтов в неделю – не имеет никакого смысла.

Португальский специалист хотел, чтобы клуб подписал игроков в линию обороны.

Напомним, Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Минувшим летом он перешел из «Реала» в «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror