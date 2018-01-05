ЧМ-2018. Представление участников. Группа E: Бразилия, Сербия, Швейцария, Коста-Рика

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» продолжает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.

ГРУППА Е



СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ

Рейтинг: 2

Главный тренер: Тите (с 20 июня 2016 года)

Прозвище сборной: «Селесао» (Избранные)

О стране

Площадь: 8 515 770 км²

Население: 205 737 996 чел.

Столица: Бразилиа

Валюта: бразильский реал

Особенность

Жест из трех пальцев, называемый в России «фигой», в Бразилии считается символом удачи и защиты от сглаза, поэтому там очень популярны кулоны и обереги с изображением кукиша.

Лидер

За последние полгода имя Неймара в первую очередь было связано с денежными пересудами. Но переход в «ПСЖ» не потушил огонь бразильского таланта. Парижане уничтожают всех соперников в Лиге 1 и ЛЧ, но лишь концовка сезона покажет, кто был прав. В 2010 году вся страна упрашивала Дунгу взять 18-летнего Нея на ЧМ, но тренер остался непреклонен. Сейчас представить «пентакампеонов» без Неймара невозможно. Форвард будет главным зарядом для достижения шестой победы на турнире.

СБОРНАЯ СЕРБИИ

Рейтинг: 36

Главный тренер: Младен Крстаич (с 29 декабря 2017 года)

Прозвище сборной: Белые орлы

О стране

Площадь: 88 407 км²

Население: 7 186 862 чел.

Столица: Белград

Валюта: Сербский динар

Особенность

Сербия занимает первое место в мире по выращиванию и экспорту малины. Местная ягода считается самой высококачественной, опережая конкурентные сорта из Польши и Чили.

Лидер

Отпустив Матича из «Челси» в «МЮ», Антонио Конте совершил, возможно, главную ошибку в карьере. Выступая за «красных дьяволов», серб смог раскрыть свой потенциал. Он начисто выжигает центр поля, начинает атаки передачами на любое расстояние и является мозговым центром нынешнего «МЮ». Рост (194 см) и нестандартная техника делают Матича одним из самых интересных хавбеков в мире. Его талант должен помочь сербам выйти из группы – впервые после отделения Черногории и Косово.

СБОРНАЯ ШВЕЙЦАРИИ

Рейтинг: 8

Главный тренер: Владимир Петкович (с 1 июля 2014 года)

Прозвище сборной: «Scweizer Nati» (Швейцарская команда)

О стране

Площадь: 41 284 км²

Население: 8 236 600 чел.

Столица: Берн

Валюта: Швейцарский франк

Особенность

Швейцария – самая особенная страна Европы: юридически у нее нет столицы (Берн ей называется лишь формально) и нет президента (страна управляется Федеральным советом из 7 человек)

Лидер

С 18 лет Джердан Шакири был главной надеждой швейцарского футбола. Яркая игра за «Базель» привела его в Бундеслигу, однако закрепиться в мегазвездной «Баварии» так и не получилось. Краткосрочная командировка в «Интер» заставила обратить на него внимание клубов из АПЛ, но не грандов, а середняков из «Сток Сити». Там Джердан играет до сей поры, чередуя яркие игры с больничными листами. Но фирменный радиоуправляемый удар все еще при нем, и каждый голкипер должен быть начеку, ведь когда Шакири выстрелит, не знает и он сам.

СБОРНАЯ КОСТА-РИКИ

Рейтинг: 26

Главный тренер: Оскар Рамирес (с 19 августа 2015 года)

Прозвище сборной: «Лос Тикос» («Богатые»)

О стране

Площадь: 51 100 км²