ЧМ-2018. Представление участников. Группа E: Бразилия, Сербия, Швейцария, Коста-Рика

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» продолжает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.
СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ
Рейтинг: 2
Главный тренер: Тите (с 20 июня 2016 года)
Прозвище сборной: «Селесао» (Избранные)
О стране
Площадь: 8 515 770 км²
Население: 205 737 996 чел.
Столица: Бразилиа
Валюта: бразильский реал
Особенность
Жест из трех пальцев, называемый в России «фигой», в Бразилии считается символом удачи и защиты от сглаза, поэтому там очень популярны кулоны и обереги с изображением кукиша.
Лидер
За последние полгода имя Неймара в первую очередь было связано с денежными пересудами. Но переход в «ПСЖ» не потушил огонь бразильского таланта. Парижане уничтожают всех соперников в Лиге 1 и ЛЧ, но лишь концовка сезона покажет, кто был прав. В 2010 году вся страна упрашивала Дунгу взять 18-летнего Нея на ЧМ, но тренер остался непреклонен. Сейчас представить «пентакампеонов» без Неймара невозможно. Форвард будет главным зарядом для достижения шестой победы на турнире.
СБОРНАЯ СЕРБИИ
Рейтинг: 36
Главный тренер: Младен Крстаич (с 29 декабря 2017 года)
Прозвище сборной: Белые орлы
О стране
Площадь: 88 407 км²
Население: 7 186 862 чел.
Столица: Белград
Валюта: Сербский динар
Особенность
Сербия занимает первое место в мире по выращиванию и экспорту малины. Местная ягода считается самой высококачественной, опережая конкурентные сорта из Польши и Чили.
Лидер
Отпустив Матича из «Челси» в «МЮ», Антонио Конте совершил, возможно, главную ошибку в карьере. Выступая за «красных дьяволов», серб смог раскрыть свой потенциал. Он начисто выжигает центр поля, начинает атаки передачами на любое расстояние и является мозговым центром нынешнего «МЮ». Рост (194 см) и нестандартная техника делают Матича одним из самых интересных хавбеков в мире. Его талант должен помочь сербам выйти из группы – впервые после отделения Черногории и Косово.
СБОРНАЯ ШВЕЙЦАРИИ
Рейтинг: 8
Главный тренер: Владимир Петкович (с 1 июля 2014 года)
Прозвище сборной: «Scweizer Nati» (Швейцарская команда)
О стране
Площадь: 41 284 км²
Население: 8 236 600 чел.
Столица: Берн
Валюта: Швейцарский франк
Особенность
Швейцария – самая особенная страна Европы: юридически у нее нет столицы (Берн ей называется лишь формально) и нет президента (страна управляется Федеральным советом из 7 человек)
Лидер
С 18 лет Джердан Шакири был главной надеждой швейцарского футбола. Яркая игра за «Базель» привела его в Бундеслигу, однако закрепиться в мегазвездной «Баварии» так и не получилось. Краткосрочная командировка в «Интер» заставила обратить на него внимание клубов из АПЛ, но не грандов, а середняков из «Сток Сити». Там Джердан играет до сей поры, чередуя яркие игры с больничными листами. Но фирменный радиоуправляемый удар все еще при нем, и каждый голкипер должен быть начеку, ведь когда Шакири выстрелит, не знает и он сам.
СБОРНАЯ КОСТА-РИКИ
Рейтинг: 26
Главный тренер: Оскар Рамирес (с 19 августа 2015 года)
Прозвище сборной: «Лос Тикос» («Богатые»)
О стране
Площадь: 51 100 км²
Население: 4 825 144 чел.
Столица: Сан-Хосе
Валюта: колон
Особенность
Коста-Рика — единственное в Америке нейтральное государство. В 1948 году страна полностью отказалась от армии, и с тех пор бесконкурентной силовой структурой в стране является полиция.
Лидер
На протяжении десятка лет Брайан Руис является лидером сборной и одним из самых ярких костариканцев, выступающих в Европе. За его плечами выступления в «Твенте», «Фулхэме», «ПСВ», «Спортинге» – везде он был железным игроком основы. Филигранная техника, хитрющий удар, универсализм и харизма вожака – основные качества Руиса, которые помогли «богатым» вновь пробиться на мировой форум. После четвертьфинала ЧМ-2014 Коста-Рика, ведомая Руисом, способна удивить еще больше.
ЧМ-2018. Представление участников. Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия
Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12
Текст: Антон Муша
Фото: Global Look Press