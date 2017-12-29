Будущее сейчас. Илья Казаков — о том, каким станет 2018 год для российского футбол

Главные ожидания от 2018 года, конечно, связаны со сборной. Станислав Черчесов подготовку провел идеально, но у него сейчас очень молодая команда, без опыта крупных турниров. Выиграет она свой домашний чемпионат мира (в данном случае триумф будет определяться тем, выйдет ли сборная из группы) — нам гарантирован всплеск интереса к футболу. Нет — значит, будет падение. Но через год в эти дни мы снова начнем думать об ожиданиях и надеждах и делиться ими.

Надежды

Есть какой-то намек в том, как заканчивается 2017-й. Последняя неделя года началась с исполкома РФС, первого за полгода. Исполкома, который на волне поднявшихся слухов ожидался едва ли не как судьбоносный. На нем Виталий Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту президента РФС на срок до полугода. Исполняющим обязанности президента стал генеральный директор РФС Александр Алаев. Когда ждать возвращения Мутко, а если такого вдруг не случится, кто официально начнет гонку за кресло первого человека в отечественном футболе — в этих вопросах прячется поистине предновогоднее настроение.

Ощущение времени перемен и надежды на лучшую жизнь, даже если эта и неплохая.

Эти ожидания почти повсеместны. Посмотрите, Премьер-лига затевает масштабные реформы — речь не только о смене названия, модели управления аппаратом, но и о продолжении дискуссии о трансформации структуры самого чемпионата. Кого ни спроси, особенно из тяжеловесов, непременно услышишь о том, что пора. Удивительное дело, наш футбол столько лет жил в заданной парадигме, без особых отклонений от нее. Но стоило приблизиться Кубку мира, как точно кто-то невидимый повернул какой-то рычаг и все завертелось.

Не припомню другого такого времени, наполненного скепсисом, страхом и вместе с тем предчувствием чего-то лучшего. Хотя деньги в российском футболе уже не те, что когда-то, и крики из регионов о том, что выживать все тяжелее, снова звучат с былой силой, но, может быть, именно благодаря отсутствию недавней роскоши наш футбол вновь начал заниматься производством, а не только торговлей.

Открытия

«Локомотив» сделал четырех молодых игроков узнаваемым клубным брендом — Миранчуков, Лысова, Баринова. ЦСКА вовсе умудряется отважно прогуливаться по Лиге чемпионов с недавними дублерами. «Спартак» превратил Зобнина в новое «наше все», повторил это с Джикией и Селиховым, и, не случись обидной травмы у Тимофеева, наверняка он встречал бы Новый год в статусе игрока сборной. Кучаев – в «Зените». Швец – в «Ахмате». И другие прожили 2017-й не зря.

Полтора года назад, сразу после Евро, нам казалось, что это тупик. Что нет ни сборной, ни игроков, ни особых перспектив. Сейчас настроения иные, в том числе благодаря выходу четырех наших команд в весеннюю стадию Лиги Европы. И будь «Краснодар» при Шалимове с опытом битого клуба раньше, наверняка этих команд было бы пять. Но «быкам» немного не повезло, этот сезон проходит в момент больших перемен, и Лига Европы поэтому прошлась для Краснодара только по касательной.

Интересный статистический факт: если весной «Локомотив» возьмет титул, это будет четвертый новый чемпион

Никогда прежде в российском футболе не было такого калейдоскопа, никогда ранее ставки на фаворита в начале сезона не оказывались настолько неточными.

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Не секрет, что от детища Сергея Галицкого давно ждут того же самого, что в прошлом чемпионате устроил «Спартак», а сейчас пытается повторить «Локомотив». Но прежде «Краснодар» шел только по нарастающей, это была команда, которая жила словно в сказке, — так по меньшей мере казалось со стороны. У «быков» практически отсутствовал опыт преодоления неудач, которым сейчас клуб обладает. И если через год именно «Краснодар» уйдет в зиму лидером, это удивит, но не всех.

Примеры

Потому что все сложнее отделаться от ощущения, что начинается иная эпоха, близкая той, которую создала себе Франция. Эталонная во многих смыслах лига. Если помните, 2010-й стал для французской сборной трагедией. Команда в ЮАР выступила ниже всякой критики, после чего и начались масштабные метаморфозы. Больше стало уделяться внимания молодежи — это свойственно французам всегда, но раньше была готовность продать за рубеж любого игрока, заявившего о себе в раннем возрасте.

Теперь же их начали выдерживать без спешки. Это совпало и с рухнувшей покупательской способностью итальянских клубов, и с массивной экспансией испанцев, десантирующихся в Англии так бойко, что другим европейцам просто не находилось места. В итоге свои оставались дома, и это усилило чемпионат, да и выровняло его — если говорить о большинстве клубов.

А главное, Франция под домашний Евро получила сумасшедшую инфраструктуру. Даже занудные клубы вроде «Лилля» или «Бордо» обзавелись на домашних матчах гарантированной аудиторией более чем в тридцать тысяч человек. «Марсель» или «Лион» имели возможность радоваться большим цифрам.

Наследие

То же самое — пусть в полной мере сравнивать наши чемпионаты некорректно — начинает происходить и в России. Новые арены оказались неплохим подспорьем, правда, пока еще не для всех. Но тот, кто хотел и мог, возникшим конкурентным преимуществом пользуется. И если говорить об ожиданиях от следующего года, то одно из главных связано именно с наследием чемпионата мира.

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У нас генетически, конечно, сейчас превалирует скепсис. Но те, кто относит себя к оптимистам, предлагают посмотреть на постолимпийский Сочи. В котором спортивная и туристическая жизнь продолжается полным ходом и три года спустя после Игр. Будет ли так, хоть отчасти, следующей зимой на футбольных аренах? Удастся ли клубам и городам решить такой сложный вопрос?

Пример Галицкого, сделавшего стадион главным объектом Краснодара, перед глазами. Смогут ли воспроизвести этот успех другие? Посмотрим…

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»