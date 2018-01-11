Первый трансфер ЦСКА, расписание сборной России, Лукаку подаст в суд на «Эвертон». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 января.

1. Сборная России сыграет с командами Австрии и Турции

РФС определился с программой контрольных матчей сборной России в преддверии ЧМ-2018.

2. Ромелу Лукаку планирует подать в суд на владельца «Эвертона» за высказывания о вуду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» серьезно обижен.

3. ЦСКА приобрел хавбека «Строгино» Данилу Янова

Сообщается, что Янов может заменить в армейском клубе Бибраса Натхо и Георгия Миланова.

4. Аяз Гулиев перешел из «Спартака» в «Ростов»

Арендное соглашение 21-летнего футболиста с ростовчанами будет действовать до 31 мая 2018 года.

5. «Анжи» подписал контракт с защитником сборной Венесуэлы

Джон Чансельор официально стал игроком махачкалинцев.

Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

Фото: Global Look Press

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