Первый трансфер ЦСКА, расписание сборной России, Лукаку подаст в суд на «Эвертон». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 января.
1. Сборная России сыграет с командами Австрии и Турции
РФС определился с программой контрольных матчей сборной России в преддверии ЧМ-2018.
2. Ромелу Лукаку планирует подать в суд на владельца «Эвертона» за высказывания о вуду
Нападающий «Манчестер Юнайтед» серьезно обижен.
3. ЦСКА приобрел хавбека «Строгино» Данилу Янова
Сообщается, что Янов может заменить в армейском клубе Бибраса Натхо и Георгия Миланова.
4. Аяз Гулиев перешел из «Спартака» в «Ростов»
Арендное соглашение 21-летнего футболиста с ростовчанами будет действовать до 31 мая 2018 года.
5. «Анжи» подписал контракт с защитником сборной Венесуэлы
Джон Чансельор официально стал игроком махачкалинцев.
Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18
Фото: Global Look Press