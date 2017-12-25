Обмен Смолова на Дзюбу, трансферные цели «МанСити» и «Ювентуса», встреча «Спартака» и ЦСКА в Испании. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 декабря.
1. «Зенит» может обменять Дзюбу в «Краснодар» на Смолова с доплатой.
Питерцы заинтересованы в подписании лучшего бомбардира РФПЛ.
2. «Манчестер Сити» интересуется хавбеками «Боруссии» и «Шахтера».
Пеп Гвардиола хочет укрепить центр поля в связи с вероятным уходом из команды Яя Туре.
3. «Ювентус» летом может приобрести Кевина Стротмана.
Отступные в контракте голландца — 45 млн евро.
4. Исполком РФС рассмотрит предложение о переходе на схему лимита на легионеров «10+15».
Заседание пройдет в понедельник.
5. «Манчестер Юнайтед» предложит 25 млн фунтов за 17-летнего защитника «Фулхэма».
Жозе Моуринью рассматривает игрока на замену Люку Шоу.
6. УЕФА опубликовала команду открытий Лиги чемпионов 2017 года.
В нее вошли Киллиан Мбаппе и Марко Асенсио.
7. Московский «Спартак» сыграет с ЦСКА в Испании.
Определились соперники красно-белых на сборах в Марбелье.
8. Прокуратура Португалии открыла дело против «Порту» и «Спортинга».
Клубы обвиняют в оказании давления на судей.
Фото: Global Look Press