Обмен Смолова на Дзюбу, трансферные цели «МанСити» и «Ювентуса», встреча «Спартака» и ЦСКА в Испании. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 декабря.

1. «Зенит» может обменять Дзюбу в «Краснодар» на Смолова с доплатой.

Питерцы заинтересованы в подписании лучшего бомбардира РФПЛ.

2. «Манчестер Сити» интересуется хавбеками «Боруссии» и «Шахтера».

Пеп Гвардиола хочет укрепить центр поля в связи с вероятным уходом из команды Яя Туре.

3. «Ювентус» летом может приобрести Кевина Стротмана.

Отступные в контракте голландца — 45 млн евро.

4. Исполком РФС рассмотрит предложение о переходе на схему лимита на легионеров «10+15».

Заседание пройдет в понедельник.

5. «Манчестер Юнайтед» предложит 25 млн фунтов за 17-летнего защитника «Фулхэма».

Жозе Моуринью рассматривает игрока на замену Люку Шоу.

6. УЕФА опубликовала команду открытий Лиги чемпионов 2017 года.

В нее вошли Киллиан Мбаппе и Марко Асенсио.

7. Московский «Спартак» сыграет с ЦСКА в Испании.

Определились соперники красно-белых на сборах в Марбелье.

8. Прокуратура Португалии открыла дело против «Порту» и «Спортинга».

Клубы обвиняют в оказании давления на судей.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1