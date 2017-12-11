Денис Глушаков: «Атлетик» — непредсказуемая команда? Я бы так не сказал»

Автор: Дмитрий Темников 0

Денис Глушаков

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Красно-белые сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.   

«Я удовлетворен итогами жеребьевки. Легких игр в Лиге Европы и Лиге чемпионов не бывает, противостояние будет интересным. Испанские команды всегда на хорошем счету в Европе. Я бы не сказал, что «Атлетик» — непредсказуемая команда. Мне уже доводилось играть против басков в 2012 году, встретимся с ними еще раз», — сказал Глушаков.

Напомним, на этой же стадии еврокубка «Зенит» сыграет с «Селтиком», «Локомотиву» будет противостоять «Ницца», а ЦСКА — «Црвена Звезда» (остальные пары участников первого раунда плей-офф ЛЕ можно посмотреть здесь). Первые встречи 1/16 финала пройдут 15 февраля 2018 года, ответные матчи пройдут 22 февраля.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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