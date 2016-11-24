ЦСКА получил предложение о продаже Карлоса Страндберга в «Брюгге»

ЦСКА намерен продать форварда Карлоса Страндберга. Это может произойти уже зимой.

Нападающий московского ЦСКА Карлос Страндберг может продолжить карьеру в Бельгии.

Бельгийский клуб «Брюгге» сделал красно-синим предложение, желая пополнить состав 20-летним шведским форвардом уже в январе. Отмечается, что клубы находятся в стадии переговоров и в настоящее время обсуждают сумму трансфера.

Дебют Страндберга в ЦСКА состоялся в марте 2015 года. В общей сложности в составе «армейцев» Карлос принял участие в 25 матчах и забил 5 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Aftonbladet