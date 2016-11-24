ЦСКА намерен продать форварда Карлоса Страндберга. Это может произойти уже зимой.
Нападающий московского ЦСКА Карлос Страндберг может продолжить карьеру в Бельгии.
Бельгийский клуб «Брюгге» сделал красно-синим предложение, желая пополнить состав 20-летним шведским форвардом уже в январе. Отмечается, что клубы находятся в стадии переговоров и в настоящее время обсуждают сумму трансфера.
Дебют Страндберга в ЦСКА состоялся в марте 2015 года. В общей сложности в составе «армейцев» Карлос принял участие в 25 матчах и забил 5 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: Aftonbladet
2 thoughts on “ЦСКА получил предложение о продаже Карлоса Страндберга в «Брюгге»”
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