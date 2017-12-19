Уэйн Руни об общественных работах: «Это освежает и расслабляет»

Форвард «Эвертона» Уэйн Руни поделился впечатлениями от участия в общественных работах в приусадебном саду. Такое наказание форвард получил за вождение в нетрезвом виде.

В сентябре 32-летнего англичанина приговорили к 100 часам общественных работ за то, что, когда он был за рулем, концентрация алкоголя в его крови втрое превысила допустимую норму.

«Я сразу осознал, что совершил глупую ошибку. Что ж, будем жить дальше. Мне очень нравится заниматься общественными работами, помогать людям. Я обязательно и дальше буду общаться со здешними людьми, когда мои работы закончатся. Работа здесь освежает и расслабляет», – сказал Руни.

На данный момент нападающий отработал около 50 часов наказания.

В этом сезоне Руни провел 16 матчей в АПЛ, отметившись 10 голами и 2 ассистами.

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Источник: Talksport

Фото: Global Look Press

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