Президент «Реал Сосьедада» обвинил сотрудников «Зенита» в том, что те пронесли файера для фанатов на стадион

Президент «Реал Сосьедада» Хокин Аперрибай высказался по поводу поведения фанатов «Зенита» на матче клубов в Лиге Европы (1:3). Чиновник обвинил сотрудников российского клуба в том, что они пронесли файера для фанатов.

«То, что произошло в прошлый четверг, – настоящий позор. На этой игре были 140 полицейских и 180 сотрудников службы безопасности, хотя обычно бывает 80 полицейских и 100 человек из охраны.

Каждый русский болельщик был тщательно обыскан перед тем, как зайти на стадион. Мы серьезно подозреваем, что сотрудники «Зенита», которые не подвергались обыску, передали пиротехнику ультрас. Мы уже высказали свою точку зрения дисциплинарному комитету УЕФА и надеемся, что они примут меры в отношении «Зенита». Я никого не обвиняю, просто высказываю свое подозрение. Мы тщательно изучили все обстоятельства, чтобы убедиться, что предметы для файеров не были куплены на территории стадиона.

Если УЕФА будет проводить расследование в соответствии с правилами, то мы будем оштрафованы. Я подозреваю, что сотрудники «Зенита» участвовали в передаче пиротехники фанатам», – заявил Аперрибай.

Фото: Global Look Press

Источник: As