Премьер-лига. 6-й тур. «Спартак» одержал победу над ЦСКА

На «Открытии-Арене» состоялось главное дерби России. «Спартак» одержал победу благодаря дублю Жиго.
Премьер-лига. 6-й тур
СПАРТАК — ЦСКА — 2:1 (0:0)
Москва. 19 августа.
Стадион: «Открытие-Арена». 44 434 зрителей.
Судья: Сергей Карасев (Москва).
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев (Мельгарехо, 88), Шюррле, Тиль, Ларссон (Мирзов, 73).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Ефремов (Нисимура, 22 (Бийол,87)), Ахметов (Бистрович, 80), Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.
Голы: 1:0 — Жиго (59), 1:1 — Фернандес (68), 2:1 — Жиго (79).
Предупреждения: Ларссон (36), Магнуссон (71), Набабкин (90).
19 (7) удары (в створ) 14 (5)
13 фолы 17
1 офсайды 0
6 угловые 7
47 % владения мячом 53
В первом тайме игровая инициатива оставалась за гостями. Первый вернейший момент не реализовал Чалов, не попав по мячу после паса с фланга. «Спартак» ответил дальним ударом Шюррле и Тила, но существенной угрозы они не таили. В конце тайма команды снова обменялись ударами. Крученые удары Тила и Чалова пришлись рядом со штангой. Во второй половине встречи спартаковцы стали активнее атаковать. Одна из атак привела к голу: Жиго головой замкнул пас Шюррле. Через 10 минут ЦСКА сравнял счет: Фернандес сильно пробил вне штрафной на добивании. «Спартак» снова вышел вперед за 10 минут до конца встречи, Жиго оформил дубль.
Фото: твиттер клуба «Спартак»
Источник: Еженедельник «Футбол»