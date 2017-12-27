Правительство одобрило законопроект о безвизовом въезде в Россию по карте зрителя ЧМ-2018

Правительство РФ одобрило законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей ЧМ-2018 на территорию России. Въезд будет осуществлен при продъявлении персонифицированной карты зрителя.

«Предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда зрителей чемпионата на территорию России по персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Этот период будет начинаться за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата.

Предлагается также дополнительно предоставить возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям средств массовой информации железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации», – сказано в сообщении на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – отметили в правительстве.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Р-Спорт»