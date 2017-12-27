Цены на авиабилеты в города ЧМ-2018 выросли в среднем на 230 процентов

Перелеты в места проведения матчей ЧМ-2018 на даты, близкие к играм, стали дороже в 2-5 раз. Если билеты из Москвы в Екатеринбург обычно стоят 7,5 тысячи рублей, то в период матчей – 20-40 тысяч.

Цены на авиаперелеты между городами, в которых пройдут игры ЧМ-2018, уже выросли в среднем на 230 процентов по сравнению с обычными днями, следует из исследования РБК. В нем проанализированы цены на самые дешевые из доступных на декабрь 2017 года билетов по всем маршрутам между городами, принимающими матчи чемпионата мира.

Как показывают подсчеты, сильнее всего подорожали перелеты в Волгоград. К примеру, если в начале лета из Москвы сюда можно будет слетать в среднем за 6,3 тысячи руб., то в дни проведения ЧМ цена возрастает до 30-40 тысяч. Рост цен на билеты по сравнению с другими ценами сезона заметен именно перед днями матчей.

Выросла стоимость перелета и по другим направлениям. Если летом, но в дни, когда чемпионат проводиться не будет, билеты из Москвы, Сочи и Калининграда в Екатеринбург стоят около 7,5 тысячи рублей, то в дни матчей – 20-40 тысяч рублей.

Представители авиакомпаний связывают такие скачки цен с тем, что билеты по самым низким тарифам уже раскуплены, а оставшиеся в продаже относятся к более дорогим тарифам. Аналитики указывают на то, что ситуация типична для праздничных дней, однако вариация цены в 5-10 раз в рамках экономтарифа может привлечь внимание регулятора.

Фото: Global Look Press

Источник: РБК