Пауло Дибала хочет получать 10 млн евро в «МЮ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Пауло Дибала

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала готов сменить клубную прописку. Он может перейти в «Манчестер Юнайтед». 

Сообщается, игрок, возможно, переберется в команду «красных дьяволов» в обмен на форварда Ромелу Лукаку. Стороны достигли договоренностей по условиям сделки. Причем сам бельгиец выразил желание сменить АПЛ на Серию А. Теперь завершение сделки зависит от аргентинца, который требует у манкунианцев зарплату около 10 млн евро.

Пока Дибала прибыл в Турин, чтобы поговорить с главным тренером Старой синьоры Маурицио Сарри о своем будущем, после чего он примет решение.

Напомним, в прошедшем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 30 матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sky Sport Italia

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