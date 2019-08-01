Пауло Дибала хочет получать 10 млн евро в «МЮ»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала готов сменить клубную прописку. Он может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, игрок, возможно, переберется в команду «красных дьяволов» в обмен на форварда Ромелу Лукаку. Стороны достигли договоренностей по условиям сделки. Причем сам бельгиец выразил желание сменить АПЛ на Серию А. Теперь завершение сделки зависит от аргентинца, который требует у манкунианцев зарплату около 10 млн евро.

Пока Дибала прибыл в Турин, чтобы поговорить с главным тренером Старой синьоры Маурицио Сарри о своем будущем, после чего он примет решение.

Напомним, в прошедшем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 30 матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia