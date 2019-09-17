Мама Кокориных: «Мои дети – это моя жизнь. Сегодня мне вернули детей, значит, мне вернули жизнь»

Мама форварда «Зенита» Александра и его брата Кирилла Светлана Кокорина высказалась по поводу освобождения сыновей. Напомним, сегодня они вышли из колонии по УДО.

«Могу сказать, что ощущения невероятные, эмоции просто сумасшедшие. Мои дети – это моя жизнь. Сегодня мне вернули детей, значит, мне вернули жизнь.

Что будем делать дальше, я, честно сказать, не знаю. Еще не думала, какие планы. Мы просто сегодня наслаждаемся тем, что мы вместе и что наконец-то сбылась наша мечта. Сейчас мы двигаемся по дороге из Алексеевки в Москву. Делимся эмоциями и наслаждаемся общением.

Я очень хочу сказать спасибо всем добрым людям, которые все это время были с нами, которые поддерживали меня, мою семью, моих детей. Людей, которые правильно понимали ситуацию, не отвернулись, а поддержали нас в трудную минуту. Спасибо огромное всем», – поведала Кокорина.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»