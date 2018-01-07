Эмре Джан станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в «Ювентусе»

Стали известны детали контракта, которые «Ювентус» предлагает полузащитнику «Ливерпуля» Эмре Джану. Немец станет свободным агентом по окончании сезона и может вести переговоры о будущем переходе уже сейчас.

«Ювентус» предлагает Джану зарплату 5 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Больше в «Юве» получают только Гонсало Игуаин и Пауло Дибала.

Срок соглашения – либо 5 лет с опцией продления на год, либо контракт сразу на 6 лет. Сообщалось, что «Ливерпуль» попытается продлить с футболистом контракт.

В текущем сезоне Эмре Джан провел за «Ливерпуль» 17 матчей в АПЛ, забил один гол и сделал 3 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»