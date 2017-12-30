Юрген Клопп: «Салах играл фантастически, я не могу просить от него большего»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал волевую победу над «Лестер Сити» в матче 21-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных».

«Такие победы — это максимальное удовольствие. Сегодня мы играли очень хорошо. Когда мы проигрывали, наша реакция была лучшей из того, что я когда-либо видел в подобной ситуации. Поддержка фанатов была невероятной, и мы нуждались в ней сегодня. Без фанатов мы бы не смогли забить эти два гола.

Мохамед Салах играл фантастически. Я не могу просить от него большего. Я рад за Мохамеда, я доволен командой. Это хорошая команда, одержавшая заслуженную победу», — сказал Клопп.

В текущем сезоне египетский форвард провел за «Ливерпуль» 21 матч в АПЛ, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»