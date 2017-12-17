«Манчестер Юнайтед» готов предложить 26 млн фунтов за вингера «Бордо»

Автор: Владимир Шевелев 0

Малком

Жозе Моуринью ищет усиления. Атакующий полузащитник «Бордо» Малком интересен «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер англичан Жозе Моуринью поместил 20-летнего бразильца в список трансферных целей. «МЮ» размышляет над тем, чтобы предложить за Малкома, которым также интересуется «Бавария», 26 миллионов фунтов.

Бразильский футболист способен играть на всех позициях в атаке и на обоих флангах. В 16 матчах текущего сезона Лиги 1 он забил семь голов и отдал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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