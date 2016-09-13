Видео на память. Почему Бензема нельзя возвращать в сборную Франции

После официального отстранения Бензема из сборной за шантаж своего партнера Матье Вальбуэна прошло уже девять месяцев. Но во Франции эта тема по-прежнему одна из центральных. Вальбуэна ни при чем — парень незаметно врастает в скамейку «Лиона»: всех волнует, надо ли прощать форварда ради интересов сборной. Потенциальный итог его возвращения — резкое усиление атаки. Потенциальный риск — развал команды и всей работы Дидье Дешама.

В последнем товарищеском матче перед Евро — против Камеруна (3:2) — Оливье Жиру бурно освистали, несмотря на забитый гол. «Я сразу понял, что эти люди были не против Жиру, а за Бензема. Да, меня это раздражает. Я даже отдаленно не замешан в этой истории и не понимаю, откуда такая ненависть», — сказал он. Шумная общественная мысль того периода, которая актуальна до сих пор: Жиру и все остальные копии Бензема — это халтура, Франция более или менее обречена. Отсюда растут сразу три развернутых вывода. Каждый из которых на деле — информационный миф.

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Миф №1. Без Бензема сборная ничего не добьется.

Все всё видели сами. Финал чемпионата Европы — лучший результат Les Bleus за последние десять лет. Кстати, это тот срок, когда Бензема дебютировал в национальной команде.

Миф №2. Без Бензема сборная не будет забивать.

Десять последних матчей Франции с ним — 17 голов. Десять последних матчей Франции без него — 19 голов.

Миф №3. Без Бензема у сборной не будет сильного бомбардира.

Десять последних матчей с Бензема в сборной — 3 гола. Десять последних матчей с Жиру в сборной — 5 голов. При этом статистически Жиру даже не самый ударный в этой команде. Антуан Гризманн — 6 голов в десяти последних играх.

У Франции действительно есть проблемы в игре, и она неидеальна. Но самые важные трудности связаны не с отсутствием топ-форварда, а с более фундаментальными вещами. Например, с кадровыми проблемами: внезапно тусклый Погба, перестройка флангов, нестабильные роли Марсьяля и Комана, просто наличие Сиссоко. Или с тактическими сомнениями: странные метания Дешама между неожиданно эффективной 4+4+2 и его любимой 4+3+3, похоронить которую в недавнем опросе France Football захотели 55% французов. Бензема ничего существенно не улучшит, зато может кардинально все уничтожить.

Шесть лет назад Франция позорно съездила в ЮАР на чемпионат мира. Там она провалила все игры и устроила самый стыдный клоповник в истории страны. Его инициатором был Николя Анелька, который поругался с воздушным и пустым, как розовый зефир, тренером Раймоном Доменеком. Конфликт перекинулся на всю команду, выскочил за пределы базы и прокатился по стране. Сборная, оставленная после Зидана, приехала домой гнилой и растоптанной до основания. На ее восстановление ушли несколько лет, десятки воспитательных бесед и пара уволенных чиновников.

Первые шаги делал Лоран Блан, а всерьез запустил все это Дешам. Он выгонял талантливого Яна М’Вила за ночную тусовку. Он ругался с Насри, чтобы тот уехал плакаться в Англию и сам не захотел бы приезжать в сборную. Он не удерживал Франка Рибери, который был когда-то запачкан в истории с несовершеннолетней проституткой и который в целом ассоциируется с темным периодом. И он в итоге получил результат. «Воспоминания от турнира? Красивое приключение друзей. Настроение в команде было близко к идеальному, и оно передалось на поле», — рассказывает Жиру.

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Все просто: Бензема убил доверие к себе. Ни тренер, ни игроки теперь не будут с ним откровенны до конца, потому что помнят, как ранее он подставил одного из них. Как бы ты ни абстрагировался, от этих мыслей не уйти. Теперь Бензема — напичканная психологическая бомба, один взрыв которой завалит четыре года ментальной работы. Игрок имеет значение, только если он часть команды.

Текст: Роман Абрамов



Фото: Global Look Press

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