Эммануэль Фримпонг: «Аршавин всегда улыбался. Может, потому что он пил виски? Русские же все пьют»

Эммануэль Фримпонг когда-то выходил на поле стадиона «Эмирейтс» и воевал с командами АПЛ за право выступать в Лиге чемпионов. Но потом пропал с радаров лучшей лиги мира прямо сейчас и углубился в Чемпионшип. Два года назад Фримпонга сенсационно обнаружили в «Уфе». А в этом сезоне он выступает за «Арсенал», правда, не за лондонский, а за тульский. В интервью еженедельнику «Футбол» полузащитник рассказал, чем ему запомнился Арсен Венгер, как ведут себя английские болельщики и почему ему нравится Россия.

Алекс Сонг, «Рубин», дружелюбные уфимцы

Встреча с Эммануэлем Фримпонгом была запланирована на базе «Арсенала» в 12:00. Оказалось, что Фримпонг все напутал: в 13:00 у туляков начиналась тренировка на Центральном стадионе. «Но тебе же 15 минут мало, так? Давай тогда после занятия, поедем, поговорим?» Но после тренировки у команды теория на базе. Мы садимся в клубный автомобиль и возвращаемся обратно. Эммануэль располагается на заднем сиденье, широко расставив ноги, время от времени напевает что-то, иногда с кем-то переговаривается и пишет твит в поддержку Дэнни Ингза, который получил травму в матче с «Тоттенхэмом».

— Ты играл в АПЛ — в лучшей лиге мира, с лучшими игроками, против классных игроков. А сейчас трешься со мной по дорогам Тулы. Что случилось?

— Ничего критичного не произошло. Это футбол: где-то упустил шанс, не смог проявить себя. Кроме того, у меня были травмы, которые и помешали мне раскрыться в полной мере. Но сейчас я думаю, как бы мне почаще выходить на поле. И стараюсь получить удовольствие от каждой минуты игры.

— Ты не один такой. Алекс Сонг играл в «Арсенале», «Барселоне», «Вест Хэме». Сейчас он в «Рубине». С Сонгом-то что не так?

— А что, «Рубин» недостаточно хорош?

— Я этого не говорил. Просто и тебя, и его немного странно видеть в Туле и Казани после Лондона и Барселоны.

— Ну смотри, если так рассуждать: «Спартак» же большая команда? Да. Но когда я приехал в Россию, то они были далеко не первыми. А сейчас что? Идут на первом месте! То же самое и с «Рубином»: у них сейчас спад, но это не означает, что казанцы не великая команда.

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— Но Сонг выигрывал чемпионат Испании.

— Мой друг, футбол – это работа. Любая работа должна оплачиваться. Вот и «Рубин» просто предложил Сонгу большие деньги. Не думаю, что он сильно расстроился.

— Ты тоже не расстроился? Тула после Англии…

— Знаешь, а мне нравится в России. Если бы мне не нравилась ваша страна, то я бы уже давно умотал отсюда. В Туле очень добрые люди. Так же было и в Уфе. У вас люди не такие назойливые, как в Англии: там много газетчиков, прочих журналистов, все они стараются преследовать тебя, написать какую-нибудь историю.

— Ты настолько любишь нашу страну, что готов сыграть даже в ФНЛ?

— Да, конечно, почему нет?

— Ты говорил, что обожаешь Уфу.

— Да! И это правда. «Уфа» — лучшая команда после лондонского «Арсенала», в которой я когда-либо играл. Там все замечательно. Люди в Уфе очень-очень-очень добрые — футболисты, директор, президент, — я скучаю по ним. Я даже сейчас могу сказать, что в своей карьере не увижу больше таких прекрасных людей. С удовольствием вернулся бы туда однажды. Хочешь, угадаю твой следующий вопрос? Про Алекса Зинченко! Да?

— Действительно интересно, как он из «Уфы» уехал в «Сити»?

— Это просто очень крутая сделка президента клуба. Но Зинченко очень талантлив и все такое. Алекс много работал над собой, старался использовать каждую возможность сыграть за «Уфу». Но Англия – это все-таки немножко другое. Поэтому он сейчас отправился в аренду в ПСВ. Но я очень рад за него. Он отличный футболист и великолепный парень.

— Давай тогда продолжим твой список лучших команд России. Кто следующий после «Уфы» и «Арсенала»?

— Если бы у меня была возможность попробовать себя в другой команде, то я бы сыграл за «Спартак». Это все-таки самый популярный клуб в вашей стране, у него море болельщиков. Еще мне нравится жить в Москве.

— Какие футболисты из РФПЛ твоей позиции тебе нравятся?

— Мануэл Фернандеш из «Локомотива». Отличный игрок. Сонга не назову, он же только что приехал. Могу назвать Кружакова из «Спартака»…

— Кого? Может, Глушакова?

— О, точно, Глушакова!

Тула, пряники, девушки

В это время в раздевалку заходит Александр Шешуков. «Еще Шешуков из тульского «Арсенала»! Отличный игрок! Это мой герой!» — кричит Эммануэль Фримпонг. Он вообще ведет себя громче всех в раздевалке «Арсенала». Шутит, веселит одноклубников и напевает известную песню Abba: «Money, money, money». Из-за нее партнеры по команде называют Фримпонга Мани.

— Твой соотечественник Илиасу Шилла (бывший игрок «Сатурна» и сборной Ганы. – Ред.) был разочарован, когда России отдали чемпионат мира. Он говорил, что главная проблема нашей страны – расизм.

— В каждой стране есть расизм. Если вы приедете в Гану, то вы даже там найдете расистов. Вы найдете их и в России, и в Англии — везде. Лично меня они как-то не особенно волнуют.

— Хорошо, а что тебе нравится в России?

— Девушки. Они у вас очень красивые.

— Это да. В интернете популярно видео, на котором ты клеишь русскую девушку.

— Ха-ха. Это было в Уфе. С Алексом Зинченко, кстати.

— Как ты можешь жить в Туле после огромного Лондона?

— Да я не особенно парюсь по этому поводу. Я жил в большой Аккре (столица Ганы. – Ред.) до этого. В Туле мне комфортно, потому что я могу жить везде. Главное, что я счастлив и могу заниматься любимым делом.

В раздевалке «Арсенала» появляется еще пара тульских игроков. Они начинают шуметь. Эммануэль моментально отвлекается, замахивается на них бутылкой с водой и кричит: «Эй, вы! Спокойно … [блин] (все ругательства — на русском. – Ред.). … [Дурак, блин]. Заткнись!»

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— Вижу, у тебя крутые знания русского языка!

— Русский я стараюсь изучать, хоть он и сложный. Пока да, знаю только плохие слова. Очень плохие слова.

— Что, часто приходится использовать их?

— Иногда, когда рядом друзья и их девушки. Так и практикуюсь.

— Ты какой-то слишком опасный. Ты уже был в Туле на оружейном заводе?

— Нет. Я вообще никогда не держал в руках оружия. В Туле я просто езжу на тренировку, а потом домой. Почти никуда не выхожу.

— «Я хочу, чтобы русские считали меня сумасшедшим» — твои слова. Но складывается ощущение, что ты стал спокойнее. Это Россия так повлияла?

— Да, в России я стал немного поспокойнее. В Туле я живу один, скучаю по семье. А вообще на тренировке я – один человек, после тренировок я совершенно другой. Дома я просто смотрю телевизор. Смотрю АПЛ. Спорим, сейчас ты спросишь про матч «Лудогорец» — «Арсенал»? (Интервью состоялось на следующий день после того матча. – Ред.). А тебе отвечу, что я его не видел. «Манчестер Сити» — «Барселона» был круче!

— Это первое интервью, когда человек сам себе задает вопросы и сам на них отвечает. Я про другое хотел спросить: ты как-то снялся в клипе на песню своего брата, может, тебе тоже начать музыкальную карьеру?

— Нет, никогда! Но стоп! Я недавно сказал, что если бы не футбол, то хотел бы быть гангстером. Это шутка, если что. То, что я хочу стать порнозвездой, – тоже шутка. Ты там напиши это.

— У тебя крутой твиттер. Почему инстаграм удалил?

— Мне писало много девушек. А у меня есть подруга и ребенок, если что. С ними я стараюсь быть хорошим.

— Хорошим? Серьезно? Когда ты праздновал гол «Уфы», ты потрепал ниже пояса партнера по команде…

— Не-не-не, без комментариев! Ха-ха, я не помню этого.

— Да ладно! Один из самых просматриваемых роликов…

— Серьезно?! Ничего себе! Но я все равно ничего не помню.

Пуховик Венгера, виски, Андрей Аршавин

— Ты жил в Гане до восьми лет. Там тоже парни играют на заброшенных площадках не пойми чем, как и в большинстве бедных стран Африки?

— Не верь в это. Конечно, там не такая развитая инфраструктура, как в Англии. Но лично для меня все было нормально.

— Гана – это страна уличных разборок и наркотиков?

— Слушай, где ты берешь всю эту информацию?

— В интернете.

— Не читай его! В Гане нет никаких перестрелок, никаких драк. Вообще моя страна очень дружелюбная!

— О’кей. Теперь про Англию. Говорят, ты жил в районе, где было много болельщиков «Тоттенхэма». Не страшно было ходить в школу, к примеру?

— Вообще я любил ходить в школу, потому что там учились ребята из академии «Арсенала», со всеми очень хорошо дружил. Изучал математику, биологию…Мне все это нравилось.

— Помнишь свою первую тренировку при Венгере?

— Это было невероятно! Я ее очень хорошо помню. Меня и еще четверых-пятерых игроков из «молодежки» позвали на тренировку с первой командой. С нами были Анри и Виейра. И это было очень круто.

— Кто самый талантливый игрок, с которым приходилось работать?

— Однозначно Санти Касорла!

— А что ты скажешь об Уолкотте, к примеру? Ему 27, а английские журналисты до сих пор шутят, что он самый перспективный игрок в АПЛ.

— О да! Уолкотт очень талантливый парень: быстрый, техничный. Но Санти все же для меня – топ.

— Сейчас будет вопрос еще об одном перспективном игроке – Никласе Бендтнере. У него реально была завышенная самооценка?

— Ха-ха. Многие думают так. Но для меня он абсолютно нормальный. Это даже не завышенная самооценка. Он просто старался верить в себя и в свои возможности. Хотя я всегда называл его Лордом.

— Говорят, он любил погонять на дорогих машинах.

— Я об этом ничего не могу сказать. Но, ты знаешь, это нормально, что ты водишь хороший автомобиль, если играешь в «Арсенале». Вот если ты приедешь в Тулу, то тут вряд ли можно спокойно поездить на ламборджини. На рэндж ровере — да.

Непобедимые. «Арсенал», которому не было равных

— Кто был самым странным игроком в «Арсенале»?

— Аршавин. Хотя он не странный. Он всегда ходил улыбался, был счастлив. Почему? Может, потому что он пил виски. Не знаю. Он же русский. У вас это нормально. Ха-ха! Все говорят, что он высокомерный. Это неправда. Он всегда любил поговорить.

— О других странностях. Правда, что Арсен Венгер реально запрещал футболистам есть шоколадки?

— Ох нет, никогда такого за ним не замечал.

— Над ним смеялись из-за его пуховика?

— Да нет, зачем? Он такой длинный и теплый. По-моему, он идеальный. Он подчеркивает статус Арсена Венгера. Только у Венгера есть такой пуховик.

— В Англии иногда подкалывают «Арсенал» за их «любимое» четвертое место.

— Многие клубы не играют в Лиге чемпионов. Пусть смеются. Четвертое место – это же очень хорошо. Оно дает право поиграть в ЛЧ.

Подходит Анри Хагуш и обращается к Фримпонгу: «Много говоришь. Много!» Фримпонг не заставляет ждать ответа: «Много-много. Пошел на … [фиг]!»

— Почему Арсен Венгер так долго не может выиграть АПЛ?

— Это не очень легко. Но в России он бы завоевал золотые медали, ха-ха!

— С тульским «Арсеналом»?

— Это было бы слишком сложно даже для Венгера.

— Арсен слишком злится, когда кто-нибудь косячит?

— Возможно. Но Венгер никогда не будет тебе ничего высказывать. Он очень спокойный и не любит много говорить.

— Спокойный? Как-то с Моуринью чуть не подрался…

— Все бывают сумасшедшими. Слушай, парень, что ты прицепился к Венгеру?

Болельщики, «гей-гуннеры», скандал в «Барнсли»

«Тебе без шапки не холодно? Русские же пьют водку, когда им холодно. Что, ты ее не пьешь? Ты вообще не пьешь?! Ты вообще русский?» — Фримпонг выстреливает вопросами со скоростью исправного автомата Калашникова. На базе он ведет себя раскрепощенно: со всеми здоровается на русском.

— Английские болельщики очень эмоциональные…

— Да. Английские фанаты очень страстные. Они очень злятся, когда их любимая команда проигрывает, и это нормально. В России, в принципе, так же. Когда я возвращался домой после проигранного матча с «Зенитом» (0:5. – Ред.), то видел, как несколько болельщиков дрались друг с другом.

— Как относишься к «гей-гуннерам»?

— Да нормально. Хотя если бы я был геем, то просто тащился бы от них.

— Метание кресел – самая жесткая вещь, которую творили английские фанаты в последнее время?

— На самом деле я не видел ничего подобного. Наверное, они жестят вне поля.

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— Можешь сравнить английских болельщиков и русских?

— Между ними большое различие! Английские болельщики любят футбол больше, чем русские. Здесь на стадионах практически не бывает болельщиков. На нас приходят посмотреть, только когда мы играем с большими командами. Почему так? Не знаю. Наверное, это все из-за холодной погоды.

Еще, мне кажется, российские болельщики не любят футбол, потому что для них хоккей – спорт номер один.

— В Чемпионшипе болеют так же, как и в АПЛ?

— Опять же тут большая разница. В Премьер-лиге на стадионах собирается больше болельщиков, потому что АПЛ постоянно крутят по телевизору, клубы тратят большие деньги.

В Чемпионшипе все по-другому. Даже футбол: там он более силовой. Самые сумасшедшие фанаты – это болельщики «Лидса». Реально безбашенные парни! Иногда даже мне было не по себе.

— Денег в АПЛ и правда много: за Погба заплатили 120 миллионов.

— Меня купили за десять тысяч фунтов. И это значит, что я недостаточно крут?

— Я не говорил этого. За те деньги, которые потратили на Погба, можно было бы купить, к примеру, часть Тулы. Если не всю.

— Ха-ха! Это всего лишь подчеркивает то, что в английском футболе много денег. Может быть, в следующий раз кто-нибудь купит кого-нибудь за 300 миллионов евро. И это будет нормально.

— Кстати, про безбашенный Чемпионшип: говорят, тебя выгнали из «Барнсли» со скандалом.

— Нет, не было скандала. Когда истекал мой контракт с «Арсеналом», я уехал в аренду в «Барнсли». Но они вылетели в Лигу 1, а играть там я не хотел. Кроме того, они не смогли бы выплачивать мне нормальные деньги. Меня не уволили из команды, как многие говорят. Я ушел сам.

Тула

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press