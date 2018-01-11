Встать со дна в «Брюгге». Илья Казаков — о Владимире Габулове

Голкипер сборной России Владимир Габулов в возрасте 34 лет отправляется покорять Европу. Его контракт с бельгийским «Брюгге» рассчитан на 1,5 года.

Полагаю, новость о переходе Владимира Габулова в «Брюгге» лучше всех воспринял Станислав Черчесов. Есть у главного тренера сборной такой талант – увидеть в недооцененном, забытом или неизвестном игроке качества, которые для его команды, как минимум, могут оказаться незаменимыми. Чтобы потом, спустя месяцы, хитро улыбаться в усы и разводить с деланым удивлением руками. Дескать, ребята, я не понимаю, вы и правда тогда ничего не видели?

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Список таких открытий может получиться длинным: там и Зобнин, и Кузяев, и Лодыгин, и много других, за кого Черчесова в свое время пинали. Или если не пинали, то по меньшей мере покусывали. С Габуловым ведь была точно такая же история, когда после Евро-2016 он вернулся в сборную – к удивлению одних и возмущению других. Потому что пауза в карьере вратаря была немаленькой: примерно полгода он провел в статусе свободного агента, тренировался с молодежной командой ЦСКА и, казалось, подошел вплотную к завершению карьеры. Примеров, когда именитый ветеран не может найти себе новый клуб, но не спешит объявлять, что повесил бутсы на гвоздь, множество.

Широков, Булыкин, Семшов. Некоторые возвращаются в футбол, но играют либо в скромных, либо в экзотических клубах. Вернуться на приличный уровень удается единицам. После такой паузы, как у Габулова, – практически никому, если иметь в виду не просто профессиональный контракт, а матчи в элитном дивизионе и вызовы в национальную сборную.

Помогло, как понимаю, мнение профессионалов. С какого-то момента для каждого игрока, заработавшего себе и имя, и деньги, определяющим желанием становится одно – играть, продлить себе жизнь в качестве футболиста. Габулов наверняка прилично заработал в «Анжи», оказавшись в нем в самые тучные для махачкалинцев годы, в «Динамо», опять-таки недавно переживавшем период финансового расцвета. Была сборная с ее удивительными премиальными в пору партнерства Романа Абрамовича с РФС. Поэтому было очевидно, что он, даже оставшись на время без клуба, в свои тридцать три, с таким игровым опытом за спиной и удивительными человеческими качествами, команду себе рано или поздно найдет. И когда в тульском «Арсенале» сначала оказался Гурам Аджоев, а следом и тренер вратарей Вячеслав Чанов, совершенно естественно, что Владимир получил приглашение от людей, с кем он был хорошо знаком.

Говорят, в Туле его зарплата была около миллиона рублей. Так это или нет, в принципе, совершенно неважно. Для Премьер-лиги это не самые большие деньги, особенно если говорить о клубе, который готов ставить себе достаточно амбициозные цели уже в ближайшей перспективе. Взамен «Арсенал» получал не только опытного вратаря, но и лидера раздевалки, умеющего объединить коллектив и не показывающего публично недовольство, если говорить о каких-то собственных желаниях.

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Черчесову в сборной Габулов был нужен в том числе и поэтому. Прекрасные отношения с Акинфеевым, умение повлиять на молодых, спокойная реакция на статус третьего вратаря – все это было важно, особенно в период строительства совершенно новой команды. Но у Габулова было и еще одно качество, которым не мог похвастаться, кроме него, никто из кандидатов на эту роль, – опыт. Когда Черчесова спрашивали, зачем ему Габулов и не пора ли начать наигрывать вместо Акинфеева кого-то из молодых и перспективных – Лунева ли, Селихова или Митрюшкина, у тренера сборной брови взлетали на лоб от удивления. Ни у одного из потенциальных преемников не было опыта официальных матчей за национальную команду, да и опыт участия в иных международных встречах отсутствовал.

Роль третьего вратаря сборной – одна из самых специфических. Потому что если вдруг что случится с первым номером, далеко не факт, что оставшиеся матчи на турнире будет играть номер два. Слишком высока роль вратарской ошибки, особенно для команды не из числа грандов.

Один пропущенный мяч в матче практически стирает шансы на победу. Так что Габулов был нужен Черчесову во многом еще и поэтому. Как гарантированно надежный, понятный и предсказуемый вратарь.

Уровень тренерского мастерства Чанова (возможно, правильнее говорить применительно к «Арсеналу» не о Чанове, знающем Габулова превосходно, а о тренерской связке с Валерием Чижовым, прежде отвечавшим в одиночку за тульских вратарей) гарантировал, что Габулов игровую форму наберет быстро. Так и произошло. И когда «оружейники» выдали невероятные матчи против «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Рубина», не пропустив ни в одном из них, вопроса, что делает Владимир в сборной, уже не осталось.

А когда под Новый год он внезапно оказался в «Брюгге», лидирующем в чемпионате Бельгии с солидным отрывом, впору было чувствовать себя по-дурацки за те самые сомнения.

История трансфера, как рассказывают, была простая. Соглашение с «Арсеналом» подразумевало возможность ухода в зарубежный клуб с выплатой небольшой компенсации со стороны игрока. «Брюгге» позвал Габулова, потому что искал вратаря под Лигу чемпионов: у бельгийцев есть два молодых голкипера и один возрастной, ровесник россиянина, у которого весной заканчивается контракт. Тренер вратарей Томислав Родич работал в «Зените» с Луческу, хорошо знал российский и балканский рынок. Взять опытного голкипера бесплатно, предложив ему обычную зарплату, – это удача, особенно в зимнее окно. Миодраг Божович характеристику своему первому номеру должен был дать отменную – тренер «Арсенала» практически всегда в спорных вопросах отталкивался от пользы своих игроков, чем и заслужил к себе такое отношение со стороны футболистов в России.

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С одной стороны, получается, что в этой истории все завязано на личных отношениях и знакомствах Габулова: Черчесов, Чанов, Аджоев, Родич. Но это шутка, конечно.

Потому что он всегда был готов к новому вызову в самых сложных ситуациях, оставаясь без команды, и порой надолго. До перехода в «Арсенал» была пауза, раньше был уход в «Кубань», когда вратарь сборной оказался не нужен никому из больших клубов Премьер-лиги. Судьба, как всегда, вознаграждает за терпение и профессионализм.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press, Instagram Владимира Габулова

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»