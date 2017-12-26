Итоги голосования за лучшего игрока 2017 года. Цифры и факты

В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 279 журналистов. Были названы 42 футболиста, представляющие 15 клубов. Из них 13 легионеров, выступающих в России. Победил нападающий «Спартака» Квинси Промес. 16 лет футболисты красно-белых не признавались лучшими за год.
Итоги голосования-2017
|Футболист
|Клуб
|1
|2
|3
|Очки
|1. Квинси Промес
|«Спартак»
|102
|50
|13
|419
|2. Денис Глушаков
|«Спартак»
|60
|35
|27
|277
|3. Федор Смолов
|«Краснодар»
|29
|56
|55
|254
|4. Александр Головин
|ЦСКА
|12
|30
|28
|124
|5. Александр Кокорин
|«Зенит»
|13
|18
|26
|101
|6. Игорь Акинфеев
|ЦСКА
|15
|14
|15
|88
|7. Алексей Миранчук
|«Локомотив»
|9
|18
|21
|84
|8. Мануэл Фернандеш
|«Локомотив»
|9
|15
|17
|74
|9. Георгий Джикия
|«Спартак»
|5
|10
|15
|50
|10. Андрей Лунев
|«Зенит»
|5
|4
|10
|33
|11. Фернандо
|«Спартак»
|3
|6
|4
|25
|12. Понтус Вернблум
|ЦСКА
|2
|6
|6
|24
|13. Роман Зобнин
|«Спартак»
|3
|5
|4
|23
|14. Далер Кузяев
|«Зенит»
|1
|2
|5
|12
|15. Алан Дзагоев
|ЦСКА
|2
|1
|1
|9
|16. Игорь Денисов
|«Локомотив»
|1
|2
|2
|9
|17. Джефферсон Фарфан
|«Локомотив»
|2
|0
|2
|8
|18. Тимофей Калачев
|«Ростов»
|1
|0
|3
|6
|19. Марио Фернандес
|ЦСКА
|0
|1
|4
|6
|20..21. Луис Адриано
|«Спартак»
|1
|0
|1
|4
|20..21. Антон Миранчук
|«Локомотив»
|1
|0
|1
|4
|20. Антон Заболотный
|«Тосно»
|0
|1
|2
|4
|23. Артем Ребров
|«Спартак»
|0
|0
|4
|4
|24..27. Сейдар Азмун
|«Рубин»
|1
|0
|0
|3
|24..27. Соломон Кверквелия
|«Локомотив»
|0
|1
|1
|3
|24..27. Кристиан Нобоа
|«Зенит»
|1
|0
|0
|3
|24..27. Георгий Щенников
|ЦСКА
|1
|0
|0
|3
|28..32. Эрик Бикфалви
|«Урал»
|0
|0
|2
|2
|28..32. Андреас Гранквист
|«Краснодар»
|0
|1
|0
|2
|28..32. Брайан Идову
|«Амкар»
|0
|1
|0
|2
|28..32. Магомед Оздоев
|«Рубин»
|0
|1
|0
|2
|28..32. Дмитрий Полоз
|«Зенит»
|0
|1
|0
|2
|33..42. Ильзат Ахметов
|«Рубин»
|0
|0
|1
|1
|33..42. Василий Березуцкий
|ЦСКА
|0
|0
|1
|1
|33..42. Маринате Гильерме
|«Локомотив»
|0
|0
|1
|1
|33..42. Антон Зиньковский
|«Чертаново»
|0
|0
|1
|1
|33..42. Вячеслав Караваев
|«Спарта» Чехия
|0
|0
|1
|1
|33..42. Артем Кулишев
|«Динамо» СПб
|0
|0
|1
|1
|33..42. Кирилл Панченко
|«Динамо» М
|0
|0
|1
|1
|33..42. Сергей Паршивлюк
|«Ростов»
|0
|0
|1
|1
|33..42. Константин Рауш
|«Кельн» Германия
|0
|0
|1
|1
|33..42. Давид Юрченко
|«Тосно»
|0
|0
|1
|1
Квинси Промес — лучший футболист 2017 года по версии еженедельника «Футбол»
Правила голосования:
- Каждый респондент может назвать трех лучших игроков России 2017 календарного года.
- Можно называть россиян, можно иностранцев, выступающих в российских клубах. Но каждый из них должен провести не менее 10 матчей за год (для легионеров – не менее 10 матчей в российских клубах).
- За 1-е место начисляется 3 очка, за 2-е – 2 очка, за 3-е – 1 очко. Очки суммируются. Набравший большинство очков объявляется игроком 2017 года.
ЦИФРЫ:
- По 7 игроков из «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» были названы в голосовании-2017. У «Зенита» — 5 представителей.
- 2 иностранных клуба представлены в голосовании: Вячеслава Караваев выступает в чешской «Спарте», Константин Рауш – в немецком «Кельне».
- 165 респондентов называли в своей тройке Квинси Промеса.
- 419 очков набрал победитель голосования Квинси Промес. Удивительно, ровно столько очков он набрал и в прошлом году, но тогда этого не хватило для победы. А победитель-2016 Федор Смолов оказался сейчас на третьем месте. В голосовании-2015 Квинси Промес был на третьем месте, в 2016 году – на втором.
- 16 лет футболисты «Спартака» не признавались лучшими за год. Последним перед Квинси Промесом был Егор Титов, ставший игроком 2000 года.
- 8 журналистов точно предсказали тройку победителей: Александр Вишневский (рейтинг Букмекеров), Илья Казаков (еженедельник «Футбол», ВГТРК), Александр Кружков («Спорт-Экспресс»), Вадим Кузнецов («Р-Спорт»), Евгений Несын (Комсомольская Правда»), Кирилл Пупшев («Рейтинг Букмекеров»), Максим Серегин (Еженедельник «Футбол»), Илья Соболев («Российская газета»).
Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press