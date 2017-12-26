Итоги голосования за лучшего игрока 2017 года. Цифры и факты

В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 279 журналистов. Были названы 42 футболиста, представляющие 15 клубов. Из них 13 легионеров, выступающих в России. Победил нападающий «Спартака» Квинси Промес. 16 лет футболисты красно-белых не признавались лучшими за год.

Итоги голосования-2017

Футболист Клуб 1 2 3 Очки 1. Квинси Промес «Спартак» 102 50 13 419 2. Денис Глушаков «Спартак» 60 35 27 277 3. Федор Смолов «Краснодар» 29 56 55 254 4. Александр Головин ЦСКА 12 30 28 124 5. Александр Кокорин «Зенит» 13 18 26 101 6. Игорь Акинфеев ЦСКА 15 14 15 88 7. Алексей Миранчук «Локомотив» 9 18 21 84 8. Мануэл Фернандеш «Локомотив» 9 15 17 74 9. Георгий Джикия «Спартак» 5 10 15 50 10. Андрей Лунев «Зенит» 5 4 10 33 11. Фернандо «Спартак» 3 6 4 25 12. Понтус Вернблум ЦСКА 2 6 6 24 13. Роман Зобнин «Спартак» 3 5 4 23 14. Далер Кузяев «Зенит» 1 2 5 12 15. Алан Дзагоев ЦСКА 2 1 1 9 16. Игорь Денисов «Локомотив» 1 2 2 9 17. Джефферсон Фарфан «Локомотив» 2 0 2 8 18. Тимофей Калачев «Ростов» 1 0 3 6 19. Марио Фернандес ЦСКА 0 1 4 6 20..21. Луис Адриано «Спартак» 1 0 1 4 20..21. Антон Миранчук «Локомотив» 1 0 1 4 20. Антон Заболотный «Тосно» 0 1 2 4 23. Артем Ребров «Спартак» 0 0 4 4 24..27. Сейдар Азмун «Рубин» 1 0 0 3 24..27. Соломон Кверквелия «Локомотив» 0 1 1 3 24..27. Кристиан Нобоа «Зенит» 1 0 0 3 24..27. Георгий Щенников ЦСКА 1 0 0 3 28..32. Эрик Бикфалви «Урал» 0 0 2 2 28..32. Андреас Гранквист «Краснодар» 0 1 0 2 28..32. Брайан Идову «Амкар» 0 1 0 2 28..32. Магомед Оздоев «Рубин» 0 1 0 2 28..32. Дмитрий Полоз «Зенит» 0 1 0 2 33..42. Ильзат Ахметов «Рубин» 0 0 1 1 33..42. Василий Березуцкий ЦСКА 0 0 1 1 33..42. Маринате Гильерме «Локомотив» 0 0 1 1 33..42. Антон Зиньковский «Чертаново» 0 0 1 1 33..42. Вячеслав Караваев «Спарта» Чехия 0 0 1 1 33..42. Артем Кулишев «Динамо» СПб 0 0 1 1 33..42. Кирилл Панченко «Динамо» М 0 0 1 1 33..42. Сергей Паршивлюк «Ростов» 0 0 1 1 33..42. Константин Рауш «Кельн» Германия 0 0 1 1 33..42. Давид Юрченко «Тосно» 0 0 1 1

Квинси Промес — лучший футболист 2017 года по версии еженедельника «Футбол»

Правила голосования:

Каждый респондент может назвать трех лучших игроков России 2017 календарного года.

Можно называть россиян, можно иностранцев, выступающих в российских клубах. Но каждый из них должен провести не менее 10 матчей за год (для легионеров – не менее 10 матчей в российских клубах).

За 1-е место начисляется 3 очка, за 2-е – 2 очка, за 3-е – 1 очко. Очки суммируются. Набравший большинство очков объявляется игроком 2017 года.

ЦИФРЫ:

По 7 игроков из «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» были названы в голосовании-2017. У «Зенита» — 5 представителей.

2 иностранных клуба представлены в голосовании: Вячеслава Караваев выступает в чешской «Спарте», Константин Рауш – в немецком «Кельне».

165 респондентов называли в своей тройке Квинси Промеса.

419 очков набрал победитель голосования Квинси Промес. Удивительно, ровно столько очков он набрал и в прошлом году, но тогда этого не хватило для победы. А победитель-2016 Федор Смолов оказался сейчас на третьем месте. В голосовании-2015 Квинси Промес был на третьем месте, в 2016 году – на втором.

16 лет футболисты «Спартака» не признавались лучшими за год. Последним перед Квинси Промесом был Егор Титов, ставший игроком 2000 года.

8 журналистов точно предсказали тройку победителей: Александр Вишневский (рейтинг Букмекеров), Илья Казаков (еженедельник «Футбол», ВГТРК), Александр Кружков («Спорт-Экспресс»), Вадим Кузнецов («Р-Спорт»), Евгений Несын (Комсомольская Правда»), Кирилл Пупшев («Рейтинг Букмекеров»), Максим Серегин (Еженедельник «Футбол»), Илья Соболев («Российская газета»).

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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