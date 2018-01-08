ЧМ-2018. Представление участников. Группа G: Англия, Бельгия, Тунис, Панама

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы наших городов заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» продолжает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.

ГРУППА G

СБОРНАЯ АНГЛИИ

Рейтинг: 15

Главный тренер: Гарет Саутгейт (с 30 ноября 2016 года)

Прозвище сборной: Три льва

О стране

Площадь: 133 396 км²

Население: 53 012 456 чел.

Столица: Лондон

Валюта: Фунт стерлингов

Особенность

Вопреки распространенному заблуждению, Биг-Беном называются не часы и не башня Вестминстерского дворца, а самый большой колокол внутри нее. Сама башня с 2012 года официально именуется Башней Елизаветы, а всего в ней пять колоколов.

Лидер

С неудержимым бомбардиром «Тоттенхэма» Гарри Кейном связаны главные надежды болельщиков сборной Англии. «Ураган» бьет рекорды результативности в АПЛ и замахивается на вечные достижения Алана Ширера, заткнув рты тем, кто называл его игроком одного сезона. Есть лишь одна проблема: став неоспоримым лидером «шпор», Кейн зачастую уходит в тень при играх за сборную. Если Гарри избежит травм и покажет на ЧМ-2018 такую же убойную эффективность, как сейчас, англичане могут далеко зайти.

СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ

Рейтинг: 5

Главный тренер: Роберто Мартинес (с 3 августа 2016 года)

Прозвище сборной: Красные дьяволы

О стране

Площадь: 30 528 км²

Население: 11 358 952 чел.

Столица: Брюссель

Валюта: Евро

Особенность

Бельгия имеет самый высокий налог на доход среди развитых стран – 45%. При этом подавляющее большинство жителей (92%) почти не едят дома, предпочитая питаться в ресторанах и кафе.

Лидер

26-летний плеймейкер «Челси» Эден Азар уже давно зарекомендовал себя как один из ведущих игроков планеты. За Азаром охотятся «Реал» и «Барселона», но все его мысли связаны с успешным выступлением на ЧМ-18. Талант Эдена неоспорим, однако пока даже он не может помочь бельгийцам преодолеть злополучный барьер четвертьфинала. Сегодня у «красных дьяволов» сумасшедшая по составу команда, и Азар должен быть во главе тех, кто поведет ее в новым вершинам.

СБОРНАЯ ТУНИСА

Рейтинг: 27

Главный тренер: Набиль Маалул (с 27 апреля 2017 года)

Прозвище сборной: Карфагенские орлы

О стране

Площадь: 163 610 км²

Население: 10 982 476 чел.

Столица: Тунис

Валюта: Тунисский динар

Особенность

Хотя мусульманам запрещено употребление алкоголя, в Тунисе есть своя собственная водка – «буха». Он называется так по фамилии братьев-евреев, которые наладили ее производство.

Лидер

Молниеносный вингер сборной Туниса Вахби Хазри родился на Корсике, а первые профессиональные выступления начал в местной «Бастии». После перехода в «Бордо» он обратил на себя внимание «Сандерленда». Закрепиться в АПЛ не получилось: «черные коты» вскоре вылетели в Чемпионшип. Хазри вернулся в родную Лигу 1, где выступает в аренде за «Аяччо». Он мог бы выступать и за сборную Франции, однако после ряда попыток на юношеском уровне принял решение в пользу исторической родины.

СБОРНАЯ ПАНАМЫ

Рейтинг: 55

Главный тренер: Эрнан Дарио Гомес (с 15 февраля 2014 года)

Прозвище сборной: Канальщики

О стране

Площадь: 78 200 км²

Население: 3 689 293 чел.

Столица: Панама

Валюта: Бальбоа, Доллар США

Особенность:

Больше всего судов в мире ходит именно под панамским флагом. Панама относится к так называемым «странам удобного флага», которым предоставляют наилучшие условия в портах всего мира

Лидер

К своим 29 годам один из немногих европейских легионеров сборной Панамы Габриэль Торрес успел поколесить по свету. Его карьера стартовала на родине, а вскоре он отправился покорять Колумбию, где успел сменить три клуба за три года. Далее – Венесуэла, США и, наконец, приглашение в европейский клуб – швейцарскую «Лозанну». Серьезных успехов Торрес там пока не достиг, но играет стабильно. Выступление на чемпионате мира может помочь панамскому форварду найти себе более амбициозный клуб.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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