10 российских легионеров в Европе: как они провели год

Европейские клубы представлены большим количеством россиян. И если о выступлениях Александра Головина, Дениса Черышева и Романа Нойштедтера говорят часто, то за остальными футболистами следят гораздо реже. Хотя их зарубежные карьеры складываются не менее драматично.

Антон Митрюшкин, 22 года

Стоимость: 2,25 млн евро

Команда: «Сьон», Швейцария

26 ноября 2017-го Митрюшкин разорвал хрящевую ткань коленного сустава. В римской клинике ему сделали неудачную операцию — потребовалось второе хирургическое вмешательство, после которого он до сих пор продолжает реабилитацию. Его соглашение со «Сьоном» рассчитано до конца сезона, но президент клуба уверяет: «Мы хотим продлить контракт. Антон – большой талант, и то, что сейчас происходит, – полное дерьмо». В данный момент командой руководит Мурат Якин, и голкипер хочет вернуться в строй скорее: «Он был моим тренером в «Спартаке». Мы поддерживали контакт, когда он вернулся в Швейцарию».

Вячеслав Караваев, 23 года

Стоимость: 1,5 млн евро

Команда: «Витесс», Голландия

К середине прошлого сезона Караваев потерял место в основе пражской «Спарты». Поэтому 31 января чехи продали защитника в «Витесс» за 1,5 млн евро. И если в матчах первенства Голландии-2017/18 Вячеслав часто оставался в запасе, то после прихода Леонида Слуцкого он отыграл от звонка до звонка во всех 16 турах Эредивизии и отдал два голевых паса. Недавно СМИ сообщили о возможном переходе игрока в «Зенит» за 3–5 млн евро, но сам Караваев заявил: «Всем доволен в «Витессе» и хочу добиться успеха здесь».

Арсен Хубулов, 28 лет

Стоимость: 1,2 млн евро

Команда: «Эрзурумспор ББ», Турция

За 10 лет профессиональной карьеры полузащитник дважды выходил в финал Кубка России (с «Аланией» и «Кубанью»), поиграл за четыре клуба и никогда не выступал в зарубежной лиге. Но 10 июля этого года он решился сменить «Анжи» на «Эрзурумспор ББ» — клуб, впервые вышедший в турецкую Суперлигу. Пока выступления Хубулова выглядят как неудачное путешествие: за 15 туров хавбек сыграл только 100 минут, а с 10 ноября не попадает даже в заявку на встречи местного первенства.

Прощание с Черномором. 10 фактов о Гекденизе Караденизе

Иван Злобин, 21 год

Стоимость: 800 тыс. евро

Команда: «Бенфика Б», Португалия

В 2015-м вратарь уехал из дубля ЦСКА в португальскую «Униан Лейрию», владельцем которой является россиянин Александр Толстиков, а через год пошел на повышение – его пригласили в структуру «Бенфики». Злобин закрепился в «Бенфике Б» из второй лиги: в прошлом сезоне он сыграл в 35 из 38 матчей, а в новом чемпионате не пропустил ни одной встречи. Сейчас «сухая» серия Ивана составляет 3 матча, а всего за 12 туров он пропустил 7 мячей. Руководство «орлов» оценило прогресс вратаря и переподписало с ним соглашение до 2024 года.

Николай Комличенко, 23 года

Стоимость: 800 тыс. евро

Команда: «Млада-Болеслав», Чехия

Воспитанник «Краснодара» трудится в Чехии уже третий год: сначала он выступал за «Слован», а теперь играет в «Младе-Болеслав». Нынешний клуб арендовал страйкера у «быков» прошлым летом. Текущий сезон – взлет для Комличенко: форвард забил 18 мячей в 18 турах. «Млада» идет на 10-м месте и проиграла два последних матча, но россиянин исправно штампует голы: в матче со «Славией» (2:3) он оформил дубль за пять минут. Сейчас Николай в споре за «Золотую бутсу»-2018/19 опережает Мбаппе, Месси и Роналду.

Станислав Ильюченко, 28 лет

Стоимость: 700 тыс. евро

Команда: «Дуйсбург», Германия

Будущий форвард родился в Калмыкии, в городе Яшалта. Когда ему было 5 лет, семья игрока переехала в Германию, поэтому его карьера и проходит в этой стране. Ильюченко выступал за три клуба: «Вестфалию Ринерн», «Оснабрюк» и «Дуйсбург», куда перешел в 2015 году. В декабре 2017-го нападающий мог оказаться в «Динамо» или «Рубине», но 9 мая русский немец заключил новый контракт с клубом из второй Бундеслиги. В прошлом сезоне Ильюченко с 7 мячами стал вторым бомбардиром «зебр», но по ходу чемпионата-2018/19 дела у него не складываются: 1 гол в 15 матчах.

Обмен телами. Как Германия почувствовала себя Россией, и что из этого вышло

Никита Бочаров, 26 лет

Стоимость: 600 тыс. евро

Команда: «Ордабасы», Казахстан

Шесть лет назад воспитанник «Зенита» привлекался к тренировкам с основой петербуржцев, переходил в «Рубин», играл в студенческой сборной на двух универсиадах и побеждал в Кубке Содружества-2013. Но нигде, кроме «Нефтехимика» (больше 25 встреч), у Никиты не получалось. В 2016-м полузащитнику надоело быть резервистом в российских фарм-клубах, и он перешел в «Актобе». А на следующий год опорник подписал договор с «Ордабасы». Здесь Бочаров имеет постоянную практику: в завершившемся сезоне он не сыграл только в одном из 33 матчей чемпионата Казахстана.

Александр Жиров, 27 лет

Стоимость: 600 тыс. евро

Команда: «Зандхаузен», Германия

Центральный защитник не закрепился в «Краснодаре», «Анжи» (по слухам, из-за ссоры с руководством), «Енисее» и решил перезагрузить карьеру во второй немецкой Бундеслиге. Правда, «Зандхаузен» тоже не стал опорной точкой в биографии Жирова: он попадал в заявку на семь встреч чемпионата, а на поле выходил только в четырех из них. Все эти матчи россиянин играл без замен, но лишь два раза его команда сумела набрать по одному баллу.

Виталий Лысцов, 23 года

Стоимость: 600 тыс. евро

Команда: «Бенфика Б», Португалия

Виталий, как и его одноклубник Злобин, тоже три года назад переехал из России в «Лейрию», а оттуда – в «Бенфику Б». Правда, в 2016-м защитник был арендован «Тонделой», но уже через год вернулся в Лиссабон. Лысцов не играет за фарм-клуб «Бенфики» с 31 марта, продолжая восстанавливаться от травмы. Этим летом клубы РПЛ пытались приобрести игрока, но «орлы» запросили за него слишком большую сумму. Сам Виталий вряд ли хочет выступать на родине: по его мнению, в Европе не ссылают на скамейку из-за незначительной ошибки, как это делают в России, а дают время для работы над собой.

10 главных тренеров «Спартака»: как они работали и покидали клуб

Денис Давыдов, 23 года

Стоимость: 600 тыс. евро

Команда: «Спартак» Юрмала, Латвия

Русский Месси забил всего два гола за «Спартак-2» в сезоне ФНЛ-2017/18. А уже в июне его арендовал красно-белый клуб из Юрмалы. «Я в этой аренде не вижу чего-то странного. Ему просто надо было сменить обстановку» — так переезд Давыдова прокомментировал его агент Александр Сафонов. И добавил: «Может, он из Латвии вообще в Европу уедет». Но пока статистика вряд ли впечатляет скаутов: за 503 проведенные минуты в прошедшем чемпионате Денис забил всего два гола, а в Кубке Латвии набрал 1+1 по системе «гол+пас».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press