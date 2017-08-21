Спецвыпуск, посвященный Чемпионату России-2017/18. Составы всех команд Премьер-лиги, календари РФПЛ и ФНЛ, статистические вставки. В продаже — с 22 августа!
• Вступление: Антон Муша рассказывает, почему этот сезон РФПЛ будет самым непредсказуемым.
• Разбор: Заявки всех команд Премьер-лиги на сезон-2017/18, информация о тренерских штабах и интересные факты.
• Календари РФПЛ и ФНЛ.
• Постеры: Марио Пашалич («Спартак»), Эммануэль Маммана («Зенит»), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Александр Рязанцев («Амкар»), Кирилл Панченко («Динамо»), Денис Глушаков («Спартак»).
6 thoughts on “Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №8”
Здраствуйте уважаемые читатели любимого ежика очень большая просьба может кто то сможет купить спецвыпуск и выслать мне в город Ижевск а то у нас в городе уже посносили все ларьки Информпечать расходы возмещу . С Уважением Максим
Вот и Глушаков долгожданный для Сергея и Евгения. А вы говорите, что обделяют Спартак постарами. Вон ЦСКА вообще нет, ваших же аж два. В целом постеры справедливые все. Вот только Рязанцев не к месту совсем, по моему мнению. Могли бы дать вместо него постер Натхо, которого ни разу не давали, Головина (хоть его и давали на КК и в спецвыпуске о молодых талантах, можно было все-таки его ещё раз дать, все-таки объективно на данный момент самый сильный российский игрок), ну или постеры командные СКА или Арсенала. В Рубине тоже много игроков хороших есть для постера. Повторюсь, Рязанцев как-то выбивается из списка. А так молодцы, хороший выбор
До чего же редакция не любит печатать фото российских команд! Спецвыпуск, посвящён чемпионату России и ни одного командного постера. Ну хотя бы фото Зенита и московских команд можно было бы напечатать. Фото этих клубов, наверняка есть у редакции.
Календари РФПЛ и ФНЛ уже печатались в еженедельнике — зачем опять печатать то, что уже было? Почему на постерах именно такой подбор игроков? Если печатать фото футболистов, то должны быть представлены игроки всех 16-ти команд премьер-лиги, а не только избранных клубов.
А они никаких не любят печатать,ни российских,ни нероссийских.Кроме постеров-гулянок,прям с какой-то трепетной любовью.Согласен,спецвыпуск,надо печатать все команды,можно даже посвятить этому 2 выпуска.
Солидарен, где командные фото российских клубов, пожелания читателей редакции точно до одного места.
Всем привет! Вот и вышел долгожданный СВ посвященный старту ЧР. Мнение о нем двоякое. С одной стороны, мне, как болельщику СПАРТАКА. очень приятно увидеть сразу два постера спартаковцев, за что редакции отдельное огромное спасибо!!! С другой — постеров опять ничтожно мало. Да и где постеры наших команд, например, победителя первенства и победителя Кубка??? Сидячие постеры, а не ликующие!!! Я сейчас не буду углубляться есть нужные фотки или нет, наверняка они есть, но, по большому счету, в таком важном и статусном спецвыпуске, постеров должно быть не 6, а все 16!!! Ну хотя бы штук 8-10. Но никак не 6. Пару-тройку недель назад, меня тут спросили, какие я вижу постеры в СВ. Я тогда специально не стал озвучивать свою версию и перечислять своих кандидатов, ну кроме самого СПАРТАКА. ГЛУШАКА И Л.АДРИАНО, потомучто был уверен, что постеров дадут очень много. Теперь. когда я увидел, что их всего 6, начинаю сожалеть о своем молчании. Жаль. очень жаль. Но, в любом случае, 6 постеров намного лучше чем 3))), как это было раньше. Как бы то ни было, редакции еще раз большое спасибо за проделанную работу. Очень хочется надеется, что в СВ-9 постеров будет побольше. А своих кандидатов, если позволит время, я обязательно перечислю позже)