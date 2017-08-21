Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №8

Спецвыпуск, посвященный Чемпионату России-2017/18. Составы всех команд Премьер-лиги, календари РФПЛ и ФНЛ, статистические вставки. В продаже — с 22 августа!

• Вступление: Антон Муша рассказывает, почему этот сезон РФПЛ будет самым непредсказуемым.

• Разбор: Заявки всех команд Премьер-лиги на сезон-2017/18, информация о тренерских штабах и интересные факты.

• Календари РФПЛ и ФНЛ.

• Постеры: Марио Пашалич («Спартак»), Эммануэль Маммана («Зенит»), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Александр Рязанцев («Амкар»), Кирилл Панченко («Динамо»), Денис Глушаков («Спартак»).

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1