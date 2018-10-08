Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №8-9

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Спецвыпуск, посвященный началу европейского сезона-2018/19. Заявки участников Лиги чемпионов, факты о командах, календари еврокубковых встреч и главных матчей национальных чемпионатов. В продаже — с 10 октября!

• Вступление: Антон Муша рассказывает, с какими перспективами клубы из ведущих футбольных стран Европы подошли к групповому этапу ЛЧ.

• Заявки: составы всех 32-х команд — участников Лиги чемпионов.

• Календари: полное расписание матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, АПЛ, РПЛ и сборной России; расписание главных матчей Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги и Лиги 1.

• Постеры: ЦСКА, «Боруссия» Д, «Барселона», «Ливерпуль», «Локомотив», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал», «Ювентус», «Зенит», «Спартак».

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