Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №7

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Спецвыпуск, посвященный окончанию Кубку конфедераций-2017 в России. Репортаж с игр сборной России, финальных матчей репетиционного турнира перед ЧМ-2018, статистические вставки. В продаже — с 11 июля!

• Вступление: Антон Муша рассказывает, чем запомнился Кубок конфедераций.

• Разбор: Полная статистика 16 матчей КК-2017: группового этапа и плей-офф.

• Тема: Юлиан Дракслер — лучший игрок Кубка конфедераций.

• Постеры: Тимо Вернер (сборная Германии), Ларс Штиндль (сборная Германии), сборная Чили — серебряный призер Кубка конфедераций, сборная Германии — победитель турнира, сборная Португалии — бронзовый призер, Леон Горецка (сборная Германии), сборная России, Александр Головин (сборная России), Клаудио Браво (сборная Чили).

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