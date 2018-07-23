Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №7

Спецвыпуск, посвященный итогам чемпионата мира 2018 года в России. Результаты и статистика матчей, представление лучших игроков, факты, цифры. В продаже — с 25 июля!

• Вступление: Антон Муша подводит итоги выступления российской сборной на чемпионате мира.

• Герои: лучший игрок — Лука Модрич, лучший вратарь — Тибо Куртуа, лучший молодой игрок — Килиан Мбаппе.

• Статистика: итоговые таблицы, результаты и статистика всех матчей ЧМ-2018.

• Архив: все чемпионы мира.

• Постеры: Лука Модрич, Килиан Мбаппе, Тибо Куртуа; чемпион — сборная Франции; обладатель серебряных медалей — сборная Хорватии; обладатель бронзовых медалей — сборная Бельгии; сборная Англии, сборная Бразилии, сборная Уругвая, сборная Швеции, сборная России.

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