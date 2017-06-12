Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №6

Автор: Еженедельник «Футбол» 2

Спецвыпуск, посвященный Кубку конфедераций-2017 в России. Команды-участники, их заявки, информация о главных тренерах, лучших игроках, стадионах и даже арбитрах. В продаже — с 13 июня!

• Вступление: Антон Муша объясняет, почему на Кубке конфедераций главенствует  олимпийский принцип, что важна не победа, а участие.

Участники: Представление всех сборных КК-2017: заявки, главные тренеры, ведущие игроки.

Стадионы: Все арены турнира: Москва, Казань, Санкт-Петербург и Сочи.

Арбитры: Представление всех арбитров турнира.

Инструктаж: Как обычному любителю футбола попасть на турнир.

• Постеры: Сборная России, Федор Смолов (сборная России), сборная Бразилии — победитель Кубка конфедераций-2013, Рафаэль Геррейру (сборная Португалии), Юлиан Брандт (сборная Германии), Артуро Видаль (сборная Чили), Рафаэль Маркес (сборная Мексики), Венсан Абубакар (сборная Камеруна).

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2 thoughts on “Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №6

  2. Сергей Юрьевич,я просто в шоке!!!! Никогда бы не подумал что вы водитель.Мне казалось что у вас какая-нибудь бумажная работа.Вы очень грамотно пишете и излагаете свои мысли.Думаю вы бы в журналистики не затерялись…

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