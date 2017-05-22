Спецвыпуск, посвященный старту предстоящему Кубку конфедераций в России. Представление участников, легенды турнира, вся самая интересная статистика и целых 10 постеров. В продаже – с 23 мая!
• Вступление: Антон Муша рассуждает о том, какой будет сборная России на домашнем Кубке конфедераций
• Лидеры сборных-участников: Денис Глушаков, Бернарду Силва, Эктор Эррера, Алексис Санчес и другие.
• Легенды Кубка конфедераций: Роналдиньо, Тьерри Анри, Фернандо Торрес, Тим Ховард и другие.
• Календарь: Все расписание турнира
• История: Главная трагедия турнира, случившаяся в 2003 году с Марком-Вивьеном Фоэ.
• Статистика: Все призеры, лучшие игроки, бомбардиры, вратари и самые честные коллективы в истории Кубка конфедераций.
• Постеры: Сборная России, Игорь Акинфеев (сборная России), Денис Глушаков (сборная России), Бернарду Силва (сборная Португалии), Эктор Эррера (сборная Мексики), Уинстон Рид (сборная Новой Зеландии), Марк-Андре Тер Штеген (сборная Германии), Алексис Санчес (сборная Чили), Кристиан Бассогог (сборная Камеруна), Тим Кэхилл (сборная Австралии).
3 thoughts on “Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №5”
Круто, ничего не скажешь. Судя по анонсу нас ждет спецвыпуск не хуже спецвыпуска про молодых звезд и про Кубок Конфедерация, который давался в декабре
Тут тебе и легенда австралийской сборной Тим Кэхилл, и Бассагог, и Алексис Санчес, и экзотика в виде новозеландского защитника Вест Хэма, и единственный знаменитый игрок немцев на турнире, и Эррера с Бернарду Силвой. Ну и, конечно, три постера сборной России лишними не будут. Да и материал судя по всему достоин внимания. Верной дорогой идете
ну вот Кэхилл это действительно интересно. 37 лет, 48 голов за 100 матчей за сборную. И вот наконец-то постер за сборную Австралии получим его