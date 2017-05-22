Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №5

Спецвыпуск, посвященный старту предстоящему Кубку конфедераций в России. Представление участников, легенды турнира, вся самая интересная статистика и целых 10 постеров. В продаже – с 23 мая!

• Вступление: Антон Муша рассуждает о том, какой будет сборная России на домашнем Кубке конфедераций

• Лидеры сборных-участников: Денис Глушаков, Бернарду Силва, Эктор Эррера, Алексис Санчес и другие.

• Легенды Кубка конфедераций: Роналдиньо, Тьерри Анри, Фернандо Торрес, Тим Ховард и другие.

• Календарь: Все расписание турнира

• История: Главная трагедия турнира, случившаяся в 2003 году с Марком-Вивьеном Фоэ.

• Статистика: Все призеры, лучшие игроки, бомбардиры, вратари и самые честные коллективы в истории Кубка конфедераций.

• Постеры: Сборная России, Игорь Акинфеев (сборная России), Денис Глушаков (сборная России), Бернарду Силва (сборная Португалии), Эктор Эррера (сборная Мексики), Уинстон Рид (сборная Новой Зеландии), Марк-Андре Тер Штеген (сборная Германии), Алексис Санчес (сборная Чили), Кристиан Бассогог (сборная Камеруна), Тим Кэхилл (сборная Австралии).

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.