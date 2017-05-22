Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №5

Автор: Юрий Алеманов 3

Спецвыпуск, посвященный старту предстоящему Кубку конфедераций в России. Представление участников, легенды турнира, вся самая интересная статистика и целых 10 постеров. В продаже – с 23 мая!

Вступление: Антон Муша рассуждает о том, какой будет сборная России на домашнем Кубке конфедераций

Лидеры сборных-участников: Денис Глушаков, Бернарду Силва, Эктор Эррера, Алексис Санчес и другие.

• Легенды Кубка конфедераций: Роналдиньо, Тьерри Анри, Фернандо Торрес, Тим Ховард и другие.

Календарь: Все расписание турнира

• История: Главная трагедия турнира, случившаяся в 2003 году с Марком-Вивьеном Фоэ.

Статистика: Все призеры, лучшие игроки, бомбардиры, вратари и самые честные коллективы в истории Кубка конфедераций.

Постеры: Сборная России, Игорь Акинфеев (сборная России), Денис Глушаков (сборная России), Бернарду Силва (сборная Португалии), Эктор Эррера (сборная Мексики), Уинстон Рид (сборная Новой Зеландии), Марк-Андре Тер Штеген (сборная Германии), Алексис Санчес (сборная Чили), Кристиан Бассогог (сборная Камеруна), Тим Кэхилл (сборная Австралии).

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Юрий Алеманов

Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.

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3 thoughts on “Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №5

  1. Круто, ничего не скажешь. Судя по анонсу нас ждет спецвыпуск не хуже спецвыпуска про молодых звезд и про Кубок Конфедерация, который давался в декабре

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  2. Тут тебе и легенда австралийской сборной Тим Кэхилл, и Бассагог, и Алексис Санчес, и экзотика в виде новозеландского защитника Вест Хэма, и единственный знаменитый игрок немцев на турнире, и Эррера с Бернарду Силвой. Ну и, конечно, три постера сборной России лишними не будут. Да и материал судя по всему достоин внимания. Верной дорогой идете

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  3. ну вот Кэхилл это действительно интересно. 37 лет, 48 голов за 100 матчей за сборную. И вот наконец-то постер за сборную Австралии получим его

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