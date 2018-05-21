Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №5. В продаже с 22 мая

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Спецвыпуск-путеводитель болельщика по городам, принимающим чемпионат мира-2018. 11 городов, 12 стадионов, специальный разговорник, советы и полная информация о послах. В продаже — с 22 мая!

Вступление. Антон Муша рассказывает, как Россия встречает гостей чемпионата мира.

Представление городов и стадионов:

Москва («Лужники», «Спартак»),

Санкт-Петербург («Санкт-Петербург»),

Казань («Казань Арена»),

Екатеринбург («Екатеринбург Арена»),

Сочи («Фишт»), Самара («Самара Арена»),

Нижний Новгород («Нижний Новгород»),

Калининград («Калининград Арена»),

Волгоград («Волгоград Арена»),

Ростов-на-Дону («Ростов Арена»),

Саранск («Мордовия Арена»).

Календарь турнира.

Постеры: Сергей Игнашевич, сборная России.

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