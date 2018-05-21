Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №5. В продаже с 22 мая

Спецвыпуск-путеводитель болельщика по городам, принимающим чемпионат мира-2018. 11 городов, 12 стадионов, специальный разговорник, советы и полная информация о послах. В продаже — с 22 мая!
Вступление. Антон Муша рассказывает, как Россия встречает гостей чемпионата мира.
Представление городов и стадионов:
Москва («Лужники», «Спартак»),
Санкт-Петербург («Санкт-Петербург»),
Казань («Казань Арена»),
Екатеринбург («Екатеринбург Арена»),
Сочи («Фишт»), Самара («Самара Арена»),
Нижний Новгород («Нижний Новгород»),
Калининград («Калининград Арена»),
Волгоград («Волгоград Арена»),
Ростов-на-Дону («Ростов Арена»),
Саранск («Мордовия Арена»).
Календарь турнира.
Постеры: Сергей Игнашевич, сборная России.