Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №4

Автор: Антон Муша 0 Comments

Спецвыпуск, посвященный чемпионату мира по хоккею, который пройдет во Франции и Германии. Команды-участники, история их выступлений на ЧМ, информация о главных тренерах и лучших игроках. В продаже — с 25 апреля!

Вступление: Антон Муша – о том, как меняется мировой хоккей в XXI веке.

Арены ЧМ-2017: Что нужно знать о странах-хозяевах турнира, городах, принимающих чемпионат, и их ледовых аренах.

Представление участников: Россия, США, Швеция, Словакия, Германия, Дания, Латвия, Италия, Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Норвегия, Франция, Словения.

Статистика: результаты выступлений сборных на чемпионатах мира в XXI веке; все чемпионы мира по хоккею.

Постеры: Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов (сборная СССР); Никлас Бекстрем (сборная Швеции); сборная Канады по хоккею – чемпион мира-2016; Никита Кучеров (сборная России).

Суперпостер: Календарь ЧМ-2017

В продаже — с 25 апреля!

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Антон Муша

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