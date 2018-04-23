Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №4

Спецвыпуск, посвященный чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Дании. Команды-участники, история их выступлений на ЧМ, информация о главных тренерах и лучших игроках. В продаже — с 25 апреля!

Вступление: Никита Котов – о том, почему ЧМ — важнейший турнир сезона.

Арены ЧМ-2018: Что нужно знать о городах, принимающих чемпионат, и их ледовых аренах.

Представление участников: Россия, США, Швеция, Словакия, Германия, Дания, Латвия, Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Норвегия, Франция, Австрия, Южная Корея.

Статистика: результаты выступлений сборных на чемпионатах мира в XXI веке; все чемпионы мира по хоккею.

Постеры: Павел Дацюк (сборная России), Никита Гусев (сборная России), Коннор Макдэвид (сборная Канады).

Суперпостер: Календарь ЧМ-2018, сборная России — победитель ОИ-2018.

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