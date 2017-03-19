Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №3

Спецвыпуск, посвященный молодым талантам футбола. Символическая сборная будущих звезд Европы, главная информация о футболистах, их плюсы и недостатки. В продаже – с 21 марта!

• Вступление: Антон Муша рассказал, как футбольный симулятор стал лучшим помощником скаутов.

• Символическая сборная будущих звезд Европы.

• Исследование: основная информация, сильные и слабые стороны, показатели главных футбольных талантов.

• Постеры: Ренату Саншеш («Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Люка Эрнандес («Атлетико»), Джонатан Та («Байер»), Андреас Кристенсен («Боруссия» М), Деле Алли («Тоттенхэм»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Махмед Дауд («Боруссия» М), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Боруссия» Д), Килиан Мбаппе («Монако»), Маркос Асенсио («Реал»), Александр Головин (ЦСКА), Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм»).