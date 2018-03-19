Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №3

Спецвыпуск, посвященный легендам чемпионатов мира. Иконы, их судьбы, факты и постеры. В продаже — с 21 марта!

• Вступление: Антон Муша рассуждает,почему лучшие игроки чемпионатов мира остаются без «Золотых мячей».

Герой: Хосе Насасси (Уругвай)

• Герой: Олдржих Неедлы (Чехословакия)

• Герой: Сильвио Пиола (Италия)

• Герой: Хуан Скьяффино (Уругвай)

• Герой: Шандор Кочиш (Венгрия)

• Герой: Жюст Фонтен (Франция)

• Герой: Гарринча (Бразилия)

• Герой: Эйсебио (Португалия)

• Герой: Герд Мюллер (ФРГ)

• Герой: Франц Беккенбауэр (ФРГ)

• Герой: Марио Кемпес (Аргентина)

• Герой: Паоло Росси (Италия)

• Герой: Диего Марадона (Аргентина)

• Герой: Лотар Маттеус (Германия)

• Герой: Зинедин Зидан (Франция)

• Герой: Роналдо (Бразилия)

• Герой: Джанлуиджи Буффон (Италия)

• Герой: Андрес Иньеста (Испания)

• Герой: Томас Мюллер (Германия)

• Постеры: главные герои чемпионатов мира

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1