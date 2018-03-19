Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №3

Спецвыпуск, посвященный легендам чемпионатов мира. Иконы, их судьбы, факты и постеры. В продаже — с 21 марта!
• Вступление: Антон Муша рассуждает,почему лучшие игроки чемпионатов мира остаются без «Золотых мячей».
Герой: Хосе Насасси (Уругвай)
• Герой: Олдржих Неедлы (Чехословакия)
• Герой: Сильвио Пиола (Италия)
• Герой: Хуан Скьяффино (Уругвай)
• Герой: Шандор Кочиш (Венгрия)
• Герой: Жюст Фонтен (Франция)
• Герой: Гарринча (Бразилия)
• Герой: Эйсебио (Португалия)
• Герой: Герд Мюллер (ФРГ)
• Герой: Франц Беккенбауэр (ФРГ)
• Герой: Марио Кемпес (Аргентина)
• Герой: Паоло Росси (Италия)
• Герой: Диего Марадона (Аргентина)
• Герой: Лотар Маттеус (Германия)
• Герой: Зинедин Зидан (Франция)
• Герой: Роналдо (Бразилия)
• Герой: Джанлуиджи Буффон (Италия)
• Герой: Андрес Иньеста (Испания)
• Герой: Томас Мюллер (Германия)
• Постеры: главные герои чемпионатов мира