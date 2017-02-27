Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №2

Автор: Еженедельник «Футбол» 1 Comments

Спецвыпуск, посвященный весенней части чемпионата России-2016/17. Заявки клубов, главные герои, прогнозы, календари РФПЛ, ФНЛ, Кубка России и Кубка Конфедераций. В продаже – с 1 марта!

• Вступление: Антон Муша – о главных интригах второй части Премьер-лиги.

• Трансферная таблица чемпионата России.

• РФПЛ: составы всех клубов Премьер-лиги. Главные трансферы, ключевые игроки, прогнозы на оставшиеся матчи турнира.

• Календарь: расписание игр РФПЛ.

• ФНЛ: календарь и таблица по итогам осенней части.

• Кубок России: календарь турнира.

• Кубок Конфедераций: расписание матчей.

• Постеры: «Ростов»; «Краснодар»; «Зенит».

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

Читайте по теме

Анонс «90 минут» №44 за 2015 год!

Еженедельник «Футбол» на «Пятом» канале

Анонс «90 минут» №10 за 2015 год

One thought on “Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №2

  1. Интересно, какое отношение «Кубок Конфедераций: расписание матчей.» имеет к чемпионату России? И ещё один вопрос: постеры команд на разных листах или на двух?

    Ответить

Добавить комментарий

Войти с помощью: 