Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №2

Спецвыпуск, посвященный весенней части чемпионата России-2016/17. Заявки клубов, главные герои, прогнозы, календари РФПЛ, ФНЛ, Кубка России и Кубка Конфедераций. В продаже – с 1 марта!

• Вступление: Антон Муша – о главных интригах второй части Премьер-лиги.

• Трансферная таблица чемпионата России.

• РФПЛ: составы всех клубов Премьер-лиги. Главные трансферы, ключевые игроки, прогнозы на оставшиеся матчи турнира.

• Календарь: расписание игр РФПЛ.

• ФНЛ: календарь и таблица по итогам осенней части.

• Кубок России: календарь турнира.

• Кубок Конфедераций: расписание матчей.

• Постеры: «Ростов»; «Краснодар»; «Зенит».