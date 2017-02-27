Спецвыпуск, посвященный весенней части чемпионата России-2016/17. Заявки клубов, главные герои, прогнозы, календари РФПЛ, ФНЛ, Кубка России и Кубка Конфедераций. В продаже – с 1 марта!
• Вступление: Антон Муша – о главных интригах второй части Премьер-лиги.
• Трансферная таблица чемпионата России.
• РФПЛ: составы всех клубов Премьер-лиги. Главные трансферы, ключевые игроки, прогнозы на оставшиеся матчи турнира.
• Календарь: расписание игр РФПЛ.
• ФНЛ: календарь и таблица по итогам осенней части.
• Кубок России: календарь турнира.
• Кубок Конфедераций: расписание матчей.
• Постеры: «Ростов»; «Краснодар»; «Зенит».
One thought on “Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №2”
Интересно, какое отношение «Кубок Конфедераций: расписание матчей.» имеет к чемпионату России? И ещё один вопрос: постеры команд на разных листах или на двух?